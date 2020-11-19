Экспорт швейцарских часов снизился до минимума за последние 80 лет

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Татьяна Веремеева
Экспорт швейцарских часов приближается к самому большому
ежегодному спаду за последние 80 лет, поскольку из-за пандемии коронавируса
упал туризм и спрос на предметы роскоши. Об этом пишет Bloomberg.
Экспорт упал на 26% за первые 10 месяцев текущего года,
по данным Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки упали на 7,1% –
до 1,9 млрд франков (2 млрд долл.) в октябре, что стало наименьшим процентным
снижением за девять месяцев.
В то время как Китай восстановился благодаря сильному
внутреннему спросу, рынки по всей Европе все еще страдают. Пандемия
коронавируса набирает обороты и это привело к новым ограничениям, которые
сопровождаются пессимистичным прогнозом для мировой экономики на ближайшие
несколько месяцев. Об этом говорится в заявлении федерации.
Напомним, компания Zepp анонсировала свои следующие "умные"
часы — Zepp Z — с высококачественным дизайном и большим вниманием к
здоровью. Компания, ныне принадлежащая материнской компании Amazfit Huami,
продолжила свои недавние проекты Zepp E Circle и Zepp E Round.
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