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Главная Новости Бизнес экономика Экспорт швейцарских часов снизился до минимума за последние 80 лет
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Экспорт швейцарских часов снизился до минимума за последние 80 лет

За 10 месяцев 2020 года экспорт швейцарских упал более чем на 25%

сегодня, 18:36
Автор:

Татьяна Веремеева

Экспорт швейцарских часов приближается к самому большому ежегодному спаду за последние 80 лет, поскольку из-за пандемии коронавируса упал туризм и спрос на предметы роскоши. Об этом пишет Bloomberg.

Экспорт швейцарских часов снизился до минимума за последние 80 лет

Экспорт упал на 26% за первые 10 месяцев текущего года, по данным Федерации швейцарской часовой промышленности. Поставки упали на 7,1% – до 1,9 млрд франков (2 млрд долл.) в октябре, что стало наименьшим процентным снижением за девять месяцев.

В то время как Китай восстановился благодаря сильному внутреннему спросу, рынки по всей Европе все еще страдают. Пандемия коронавируса набирает обороты и это привело к новым ограничениям, которые сопровождаются пессимистичным прогнозом для мировой экономики на ближайшие несколько месяцев. Об этом говорится в заявлении федерации.

Напомним, компания Zepp анонсировала свои следующие "умные" часы — Zepp Z — с высококачественным дизайном и большим вниманием к здоровью. Компания, ныне принадлежащая материнской компании Amazfit Huami, продолжила свои недавние проекты Zepp E Circle и Zepp E Round.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-19/swiss-watch-exports-on-track-for-biggest-decline-in-80-years?srnd=premium-europe
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