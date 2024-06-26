Энергетический кризис в Украине: какие предприятия получают привилегии

В Украине продолжаются проблемы с энергоснабжением, особенно остро они ощущаются крупными предприятиями. Компании, принадлежащие группе System Capital Management (SCM) имеют преимущество перед другими потребителями электроэнергии.

Криворожский коксохим: кто виноват в аварии

Такая ситуация может привести к серьезным авариям, как это произошло на коксохимическом заводе "АрселорМиттал Кривой Рог", ранее известном, как Криворожсталь. Согласно официальному заявлению пресс-службы "АрселорМиттал Кривой Рог", авария произошла в результате внезапного отключения от внешней энергосистемы.

Отключение производственных мощностей привело к перегреву коксового цеха №1, что и повлекло за собой пожар. Заводские работники, пытаясь предотвратить экологическую катастрофу, были вынуждены осуществить неконтролируемый выброс коксового газа в атмосферу.

Но вот ДТЭК отрицает свою причастность к отключению и сложившейся форс-мажорной ситуации. В компании заявили, что официально отключений на Криворожском коксохимическом заводе в период с 22 по 23 июня не проводилось.

Напомним, портал "Комментарии" в статье "Правительство не может ограничить аппетиты ДТЭК в заработке на повышении тарифов" рассказывал о том, как компания зарабатывает во время войны.