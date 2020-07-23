Европейская Бизнес Ассоциация заявляет о давлении Антимонопольного комитета на иностранных инвесторов

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Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена ситуацией, с которой сейчас столкнулись международные производители табачных изделий. В частности, речь идет о решении Антимонопольного комитета Украины взыскать штраф из четырех крупнейших производителей табачной продукции на общую сумму 3,1 млрд. грн., а также судебные процессы вокруг этого решения. Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА напомнили, что сложившаяся ситуация является следствием структурных изменений рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 годах. При этом в Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что такие изменения произошли с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию.

Также в Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали попытку предыдущего руководства Антимонопольного комитета наложить арест на банковские счета и имущество табачных компаний, которые судятся сейчас с АМКУ.

"30 июня АМКУ были поданы процессуальные документы о взыскании штрафа и обеспечение иска в виде наложения ареста на банковские счета и имущество участников дела. Такие действия в момент обжалования решения в суде первой инстанции не согласуются с положениями Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - уверены в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА также отметили, что действия Антимонопольного комитета Украины могут противоречить ст.255 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом, по которой Украина обязалась применять свое законодательство о конкуренции в прозрачный способ и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту.

"Такие шаги могут рассматриваться как давление на международных инвесторов, что негативно повлияет на табачный рынок в целом, падение поступлений в госбюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста контрабанды", – прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА напомнили, что за время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали более 2 млрд. долларов в экономику государства, а по результатам 2019 году заплатили 55 млрд. грн. налогов в госбюджет. Соответственно, наложение арестов может поставить на паузу работу 4 международных компаний, которые входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению к международным инвесторам в Украине и к соблюдению принципов независимости, объективности и беспристрастности при рассмотрении дел относительно обжалования производителями решения АМКУ в судах.

Напомним, немало ведущих украинских юристов раскритиковало позицию Антимонопольного комитета.

Так, адвокат, управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин напоминает, что государство своими действиями само существенно ограничивает конкуренцию на этом рынке.

"Уже само лицензирование складов хранения значительно сужает круг возможных поставщиков. Но главное требование табачного бизнеса – прослеживание цепи доставки и распространения, ведь вопрос контрабанды крайне важный и болезненный для любой страны. Следовательно круг продавцов и поставщиков ограничивается законом и понятными и обоснованными требованиями", – объясняет Виталий Жадобин специфику табачного рынка.

"Есть требования закона и есть один дистрибьютор, который им соответствует. Что делать? К тому же разрешение на создание такого крупного дистрибьютора в свое время предоставил сам АМКУ", – напоминает управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин.

Экономисты предупреждают, что такое давление на крупных иностранных инвесторов может создать новый табачный кризис в Украине. Это создаст новые проблемы с наполнением госбюджета и приведет к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата в Украине.

"Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен", – уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, кто может быть причастным к новому табачному кризису в Украине.

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