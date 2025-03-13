Европейско-американская торговля: как США и ЕС строят новые выгодные альянсы

Европейский Союз и Соединенные Штаты продолжают укреплять свои экономические связи, показывая растущие показатели торговли в 2024 году. Последние данные Eurostat подтверждают стабильный прирост экспорта из ЕС в США и новые возможности для обеих сторон. Как эти взаимовыгодные отношения меняют мировой рынок и почему американский сжиженный газ становится важным фактором в торговле с Европой – разбирались в материале.

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В 2024 году ЕС экспортировал в США товары на €531,6 млрд, в то время как импорт из Америки составил €333,4 млрд. Это привело к положительному сальдо в €198,2 млрд, что на 5,5% больше экспорта в прошлом году, и уменьшению импорта на 4,0%.

Рассматривая основные товарные позиции, наибольшую часть экспорта составляют медицинские и фармацевтические продукты (22,5%), автомобили (9,6%) и промышленные машины (6,4%). В то же время, в списке импорта лидируют нефть и нефтепродукты (16,1%), лекарственные средства (13,8%) и энергетическое оборудование (9,2%).

Благодаря этому торговому альянсу европейцы получают доступ к американским товарам, в то время как США усиливают свое присутствие на европейском рынке. В частности, американский сжиженный газ стал стратегическим товаром, который США планируют экспортировать в ЕС еще в больших объемах. К 2030 г. США могут стать лидерами на мировом рынке сжиженного газа, что значительно изменит энергетическую ситуацию в Европе, особенно после отказа от российского газа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина может начать импорт значительных объемов американского газа уже в этом году из-за европейских терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше, чтобы преодолеть последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Reuters.

Кроме того, в Брюсселе стартовали ключевые двусторонние встречи с представителями Еврокомиссии, являющиеся частью официального скрининга украинского законодательства на соответствие нормам ЕС. Главная цель – устранить барьеры в торговле и ускорить подписание соглашения ACAA, которое позволит украинским производителям свободно выходить на рынок Европы. Готова ли Украина к такому шагу и какие вызовы стоят перед правительством – разбирались "Комментарии", ссылаясь на службу Вице-премьер-министра Украины.