Евросоюз отключит от SWIFT еще три российских банка – Урсула фон дер Ляйен

Шестой пакет санкций Европейского союза в отношении Российской федерации будет включать отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Facebook/European Commission

Об этом сегодня, 4 мая, заявила в своем выступлении в Европарламенте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, от финансовой системы будет отключен крупнейший банк РФ – Сбербанк.

Кроме этого, от SWIFT отключат еще два российских банка.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕС планирует запретить европейским специалистам предоставлять услуги российским компаниям.

"Власти РФ зависят от бухгалтеров, консультантов, политтехнологов из Европы. Этому положат конец. Мы запрещаем предоставлять такие услуги российским компаниям" – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Стоит отметить, что в марте Евросоюз уже исключил несколько российских банков из SWIFT в начале марта.

В то же время, ЕС не стал накладывать санкции на крупнейшие банки России – Сбербанк и Газпромбанк, так как через эти два финучреждения осуществляется оплата за импорт газа и нефти из России.

Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для принятия решения об отключении российских банков от SWIFT проводилось большое давление на правительства европейских стран.

А последней страной, которая противилась решению об отключении России от SWIFT, была Германия. Однако, в конце концов, власти этой страны согласились ввести такие санкции.

После этого в Европейском союзе начали проводить техническую подготовку к запуску этой функции.



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