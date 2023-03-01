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FATF приостановила членство РФ, но не добавила в черный список: что это значит

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приостановила членство России.

сегодня, 11:25
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Автор:

Давиденко Евгения

FATF решительно осуждает захватническую войну россии против Украины и призывает все юрисдикции "оставаться бдительными относительно угроз целостности, безопасности международной финансовой системы, возникающих в результате войны России против Украины".

FATF приостановила членство РФ, но не добавила в черный список: что это значит

Фото: Reuters



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Вместе с тем, Министерство финансов Украины призывало FATF не только исключить россию из организации, но и внести ее в черный список. По словам министра Сергея Марченко, это заставит все государства усиленно проверять любые транзакции, связанные с финансовой системой рф, повысит стоимость ведения бизнеса с россией и фактически лишит пути возможности финансировать войну против Украины.


Почему FATF осуществила то, о чем просила Украина, частично?


Финансовый эксперт Ярослав Жалило предположил, что для внесения россии в черный список не были выполнены определенные процедуры.


“Это технический момент, надо смотреть, какие там процедуры, – говорит Ярослав Жалило. — Очевидно, что для того чтобы включить страну в черный список, нужны дополнительные условия, анализ. Необходимо доказать, что россия должна войти в черный список”.

Экономист Владимир Лановой говорит: причина невнесения в черный список – закрытость россии, невозможность отследить операции. То есть нужно время, факты, наработка правовой основы.


"Россия признана страной, в которой невозможно определить, насколько и в какой части это деньги, полученные путем контрабанды, – объясняет специалист. – То есть они отказались это рассматривать. Потому что функция организации состоит в том, чтобы всем участникам финансовых отношений в мире говорить: какие страны рискованны, какие прозрачны, какие честны, бесчестны, а тут они отказались с ними иметь дело, потому что исключили из состава”.


Как известно, FATF – это межправительственная организация, устанавливающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оценивающая соответствие этим стандартам национальных систем борьбы с отмыванием грязных доходов.



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