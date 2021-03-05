Фиксированная цена на газ может негативно отразиться на сотрудничестве Украины с МВФ, - эксперт

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Татьяна Веремеева
Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар считает, что желание вернуть фиксированную цену на газ для населения и теплокоммунэнерго негативно отразится на сотрудничестве нашей страны с МВФ, потому что это не рыночное решение. Эксперт отмечает: если есть фиксированная цена, то рынка как такового нет. Об этом Михаил Гончар рассказал в беседе с журналистами издания "Комментарии".
Цена на газ
Кроме того, эксперт отмечает, что возвращение фиксированной цены на газ будет иметь последствия для граждан. Так, по его мнению, появится успокоенность, но она будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируют цены.
Михаил Гончар отмечает, что власти оказались в шоке после перехода на свободный рынок газа, испугались его и сделали шаг назад. По его мнению, это отразится на отношениях не только с МВФ — другие потенциальные зарубежные инвесторы могут отказаться вкладывать деньги в проекты в нашей стране, ведь они так или иначе ориентируются на сотрудничество Украины с МВФ как индикатор того, что с этой страной можно сотрудничать.
Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что идея Кабмина вернуть фиксированную цену на газ для населения и теплокоммунэнерго является не рыночной.
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