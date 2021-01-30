Финансовая помощь для трудовых мигрантов: сколько смогут получить желающие вернуться в Украину

Кабинет министров Украины выступил за введение помощи для "экономической реинтеграции" трудовых мигрантов при возвращении на Родину. Если инициативу поддержит Верховная Рада, то человек, вернувшийся в Украину и имеющий желание открыть собственное дело, мог бы взять на это до 150 тыс. гривен, правда, необходимо соблюдать ряд условий. "Комментарии" разбирались с экспертами, способствует ли это увеличению потока желающих вернуться в Украину и что может сработать более эффективно.



Помощь трудовым мигрантам. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плюсы и минусы помощи

По мнению доктора экономических наук, директора по научной работе "Growford Institute" Татьяны Богдан, инициатива Кабмина о предоставлении финансовой помощи для экономической реинтеграции мигрантов практически не повлияет на решение украинцев о возвращении на Родину.

"Специалисты Международной организации миграции (МОМ) в своей работе "Return migration: policies and practices in Europe" справедливо отмечают, что основания для возвращения мигрантов в большинстве случаев находятся вне сферы действия миграционной политики государства. Такая политика имеет только граничное значение по сравнению с возможностями занятости, получения доходов, социального обеспечения и политической стабильности в стране возвращения, – поясняет Татьяна Богдан. – А британские исследователи Р. Блэк, К. Козер и К. Мунк указывают на такие ключевые социально-экономические факторы устойчивого возвращения мигрантов на родину: высокая занятость, надлежащий уровень доходов, наличие источников для получения доходов, доступ к качественному образованию и здравоохранению".

Понятно, что в Украине большинство из этих условиях просто отсутствуют. А потому наличие разовой госпомощи с нечеткими критериям предоставления не изменит решения людей касательно жизни в эмиграции или возвращения в Украину, считает эксперт.

"Зато наличие такой помощи может привести к многочисленным коррупционным скандалам и новой волны социальной напряженности в обществе, – прогнозирует Татьяна Богдан. – На мой взгляд, этому будут способствовать, с одной стороны, ограниченность ресурсов государства для оказания такой помощи, а с другой – слишком щедрые условия для ее предоставления. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, граждане Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет, смогут получить единовременную помощь на безвозвратной основе за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. На открытие собственного дела трудовыми мигрантами в правительстве предлагают выделить из госбюджета 108 млн грн. Получить такую помощь, согласно расчетам, смогут 720 человек".

По мнению эксперта, желающих воспользоваться бесплатной государственной помощью будет гораздо больше.

"Но, к сожалению, реципиентами такой помощи станут не люди, которых она будет побуждать возвращаться в Украину, а те мигранты, которые уже оказались здесь по другим причинам – пандемия, изменение правил пребывания в стране назначения, окончание трудового договора и так далее. В новых реалиях некоторые из таких людей (с лимитом 720 человек на всю Украину) будут иметь шанс получить безвозвратную помощь от украинских налогоплательщиков, уплатив "умеренные комиссионные" должностным лицам, включенным в процесс выделения помощи", – предполагает Татьяна Богдан.

Она отмечает, что в мире программы реинтеграции мигрантов обычно включают такие необходимые компоненты:

- оказание юридической помощи и покрытия транспортных расходов на возвращение;

- предоставление разовой финансовой помощи для покрытия расходов мигранта в период обустройства;

- обеспечение временным жильем по возвращении на родину;

- трудоустройство мигранта;

- предоставление ему образовательных услуг (курсы профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки);

- предоставление льготных кредитов и консультационной помощи для открытия собственного бизнеса;

- обеспечение доступа к базовым социальным услугам;

- психологическая и медицинская помощь мигрантам по возвращении.

"Украина – бедная страна, которая не может позволить себе большинство из этих инструментов, – отмечает Татьяна Богдан. – С другой стороны, низкий уровень заработных плат и безработицы в Украине побуждают наших граждан к трудоустройству за рубежом. Поэтому трудовая эмиграция из Украины находится под действием мощных социально-экономических факторов, влияние которых невозможно разорвать простыми правительственными решениями или разовыми инициативами".

Главное – вернуть мигрантов

Идея вернуть часть трудовых мигрантов обратно в Украину абсолютно правильная, уверен заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко. Он подчеркивает, что наличие качественной рабочей силы – одно из базовых условий для экономического роста. А без решения демографических проблем наша страна не сможет развиваться быстрее.

"Десятилетия советской власти, войны, репрессии, голодомор, множественные волны иммиграции вымыли из Украины самых лучших и мобильных. Остальных отучили принимать собственные решения. Поэтому государство должно стимулировать граждан к активной предпринимательской деятельности", – отмечает Артем Петренко.

По его словам, за последние десятилетия ситуация постепенно меняется, и это показывают опросы общественного мнения. Если в 2013 году потенциально открыть собственное дело были готовы 27% граждан Украины, то в 2019 году – уже 38% выражали такое потенциальное желание (данные "Рейтинг"). В странах ЕС, подчеркивает Артем Петренко, этот показатель в среднем составляет примерно 45%-51% (больше всего в Финляндии – 68%, меньше всего в Греции – 28%). В США средние показатели традиционно выше – 61-69%.

"Конечно, предполагаемая безвозвратная помощь в размере 150 тысяч грн. – очень небольшие деньги. И абсолютно понятно, что правительственный законопроект предполагает выдачу помощи при условии внесения равнозначных инвестиций от заявителя, – говорит замдиректора INTENS. – Но я не уверен, что наши трудовые мигранты, которые больше года работали за границей, массово имеют большие сбережения".

По мнению Артема Петренко, чтобы инициатива не превратилась в профанацию, очень важно, чтобы закон и основанные на нем утвержденные Кабмином механизмы и условия для выделения такой поддержки, были выписаны максимально качественно. Важно и чтобы те виды бизнеса, которые предполагают более высокую добавленную стоимость, а также экспорт товаров и услуг за границу, имели приоритет.

"Чтобы программа значительно повлияла на ситуацию, на ее финансирование нужно будет закладывать не менее 5-7 млрд. грн. Тогда речь пойдет о десятках тысяч попыток трудовых мигрантов вернуться в Украину и открыть свое дело, – считает эксперт. – Следует создавать и другие стимулы – для всех граждан. К примеру, возмещение части инвестиций в новое производственное оборудование, бесплатное и быстрое подключение к электросетям, построение за счет местных и региональных бюджетов специальных технопарков с базовой инфраструктурой для размещения множества небольших производств. Особенно важно увязать такую систему стимулов с политикой регионального выравнивания. Для депрессивных населенных пунктов и регионов, для сел и моногородов стимулы для создания там новых производств должны быть существенно больше".

Ранее "Комментарии" писали, что 39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке, заплатив по 13 тыс. долл. за поездку.

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