Fitch Raiting улучшило кредитный рейтинг «Укразализныци»

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Татьяна Веремеева
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Укразалзныця"
на уровне "В" и переместило компанию из рейтинга "B-" в категорию "B" со
стабильным прогнозом. Об этом говорится в
официальном сообщении рейтингового агентства.
В агентстве отметили, что подтверждение рейтингов отражает мнение Fitch
Ratings о стабильных взаимоотношениях "Укрзализныци" с государством, а также о
способности и готовности правительства Украины оказывать поддержку компании в
соответствии с критериями Fitch, касающимися государственных структур.
Новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак отметил на своей
странице в Facebook, что, несмотря на то, что рейтинг компании не может влиять на показатели
мировой экономики, улучшение прогноза Fitch Ratings является очень важным
показателем для нашей страны.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" в конце августа назначила нового
главу правления. Должность занял член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь"
Владимир Жмак. Всего в конкурсе участвовали шесть кандидатов на должность.
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