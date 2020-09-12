Fitch Raiting улучшило кредитный рейтинг «Укразализныци»

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Укразалзныця" на уровне "В" и переместило компанию из рейтинга "B-" в категорию "B" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в официальном сообщении рейтингового агентства.



В агентстве отметили, что подтверждение рейтингов отражает мнение Fitch Ratings о стабильных взаимоотношениях "Укрзализныци" с государством, а также о способности и готовности правительства Украины оказывать поддержку компании в соответствии с критериями Fitch, касающимися государственных структур.

Новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак отметил на своей странице в Facebook, что, несмотря на то, что рейтинг компании не может влиять на показатели мировой экономики, улучшение прогноза Fitch Ratings является очень важным показателем для нашей страны.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" в конце августа назначила нового главу правления. Должность занял член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимир Жмак. Всего в конкурсе участвовали шесть кандидатов на должность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!