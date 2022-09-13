G7 хочет уговорить Индию и Китай присоединиться к введению предельной цены на нефть из России

Богатые страны G7 — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада — и ЕС прорабатывают детали ограничения цен на российскую нефть, чтобы обнулить возможности Кремля финансировать свое вторжение в Украину. "Большая семерка" хочет заручиться поддержкой Индии и Китая, которые покупают российскую нефть с дисконтом и помогают Москве сохранить приток нефтедолларов. Об этом пишет Reuters.

Нефть

Отмечается, что даже если Индия и Китай не присоединятся к введению ценового потолка на нефть, ограничение может помочь снизить цены для Азии и других потребителей.

Предел цены на "черное золото" из рф пока обслуждается. Компания ClearView Energy Partners из Вашингтона заявила, что официальные лица называют диапазон от 40 до 60 долларов за баррель. По мнению аналитиков, верхняя граница этого диапазона соответствует историческим ценам на российскую нефть, тогда как нижняя — ближе к предельным издержкам производства в России.

Стоит учитывать, что слишком низкий предел цен может отобрать долю рынка у Саудовской Аравии и других производителей нефти. Отмечается, что российская нефть продается с дисконтом по отношению к международному эталону Brent, и G7 хочет сохранить этот спред широким. Однако это может означать более высокие цены для западных потребителей, поскольку рф является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире после Саудовской Аравии.

Как известно, G7 согласовали план, призывающий страны отказаться от услуг, в которых доминирует запад, включая страхование, финансы, брокерские услуги и навигацию для нефтяных грузов по цене выше установленной границы. Аналитики полагают, что если россия не хочет продавать по максимальной цене, ей, возможно, придется прекратить добычу, что может привести к долгосрочным затратам на ее нефтяные месторождения.

В ответ на возможной введение ценового предела президент рф владимир путин заявил, что Москва приостановит экспорт в страны, которые применяют ограничение.









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