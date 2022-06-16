Газовый "ленд-лиз": где Украина планирует брать газ для нынешней зимы

Вместо поставок газа из россии, которая продолжает войну против Украины, у Минэнергетики планируют закупить сжиженный газ у стран Ближнего Востока, США и Африки, заключив контракты на финансирование этих закупок от международных организаций. Об этом пишет Foreign Policy.

Фото иллюстративное / Pixabay

Украинские чиновники предлагают Вашингтону и другим западным партнерам обеспечить международное финансирование для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке, разработать альтернативные маршруты поставки газа в Украину. Кроме того, в Минэнергетики предлагают США заключить соглашение о "ленд-лизе" в виде импорта сжиженного природного газа.

Генеральный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время встречи с представителями администрации Байдена отметил, что для того, чтобы пережить зиму и отапливать дома, поставлять промышленность газом Украине нужно 6 миллиардов м3 газа, которые стоят 8 млрд долларов. Ведь из-за войны убытков для экономики Украина имеет дефицит бюджета и не может закупить импортный газ для населения. Ранее наше государство импортировало около 10 млрд. м3 газа для отопительного сезона, потребности страны в голубом топливе к 2022 году составляли 30 миллиардов кубометров газа. Газ нужен не только для 90% жилищного сектора, но и для электростанций как резервное топливо.



"У них очень четкий мандат оказать необходимую помощь Украине. Мы хотим структурировать его разумно, чтобы не было нагрузки на налогоплательщиков США", – сказал Витренко.

15 июня ЕС заключил соглашение с Израилем и Египтом о поставках сжиженного газа в страны Европы. Однако Евросоюз все еще импортирует около 40 процентов природного газа от своих потребностей из россии и значительную часть сырой нефти. В Европе энергетический кризис – цены на энергоресурсы растут, хранилища газа остаются незаполненными. "Газпром" 14 июня объявил о сокращении ежедневных поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1" на 40%, ссылаясь на технические затруднения.

Украинцы предложили США заключить соглашение о ленд-лизе в предоставлении Украине 6 миллиардов кубометров сжиженного газа. Топливо американцы будут перевозить в СПГ-терминалы в Европе, а оттуда Украина будет получать газ по трубопроводу. В случае будет прописано, что Украина выплатит средства за газ США в течение двух лет, как только увеличит объемы добычи своего газа.

"Они были удивлены, услышав такую идею, но она была хорошо воспринята", — добавил Юрий Витренко. Предложение направлено на рассмотрение Совета национальной безопасности. Представитель Белого дома заявил, что США остаются преданными энергетической безопасности Украины и будут продолжать тесно сотрудничать с правительством для поиска эффективных решений.

Как писал портал, президент россии Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" (наложившие санкции против россии за открытое вторжение в Украину).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!