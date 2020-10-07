"Газпром" получил очередной многомиллиардный штраф

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Владимир Лавский
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве. Об этом сообщают РИА Новости.
Он уточнил, что на "Газпром" наложен штраф в размере 29 миллиардов злотых, а пять остальных компаний — партнеров "Газпрома" по строительству "Северного потока 2" получили штрафы на общую сумму более 234 миллиона злотых. По словам Хрустного, что речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, каково сейчас положение "Газпрома".
Максим Билявский, эксперт Центра Разумкова, считает, что цель проекта "Северный поток-2" состоит в еще большем нарушении баланса демократических сил в Европе и углублении раскола внутри НАТО.
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