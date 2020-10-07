"Газпром" получил очередной многомиллиардный штраф

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в среду в Варшаве. Об этом сообщают РИА Новости.

"На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству", — сказал Хрустный.

Он уточнил, что на "Газпром" наложен штраф в размере 29 миллиардов злотых, а пять остальных компаний — партнеров "Газпрома" по строительству "Северного потока 2" получили штрафы на общую сумму более 234 миллиона злотых. По словам Хрустного, что речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, каково сейчас положение "Газпрома".

Максим Билявский, эксперт Центра Разумкова, считает, что цель проекта "Северный поток-2" состоит в еще большем нарушении баланса демократических сил в Европе и углублении раскола внутри НАТО.

"Никакого коммерческого смысла в этом проекте нет, – подчеркивает эксперт. – Россия уже потратила на него, включая, строительство новой газотранспортной инфраструктуры из Западной Сибири, более 50 миллиардов долларов. По прогнозам, "Газпром" получит более 6 долларов убытков на продаже каждой тысячи кубометров газа. На фоне глобальной экономической рецессии и сокращения потребления энергоресурсов, задачи связанные с обеспечением конкурентоспособности российского газа, для "Газпрома" выходит на первый план".

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