ГБР хочет национализировать еще около 200 российских вагонов

Сотрудники территориального управления Государственное бюро расследований (ГБР) Хмельницкого инициировали национализацию 191 пустого вагона Российской Федерации, находящихся на 14 железнодорожных станциях Житомирской области.

Вагоны находятся на территории Житомирской области. Фото: ГБР

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующие письма ГБР направило в "Укрзализныцю" и Житомирскую областную военную государственную администрацию.

В ГБР подчеркнули, что все выявленные активы и товары передаются областным военным администрациям для распоряжения и передачи на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Государственное бюро расследований продолжает проводить системную работу по выявлению и национализации имущества стран, проявивших агрессию в Украину! Имущество врага теперь будет работать против него", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работники ГБР обнаружили 176 железнодорожных вагонов и цистерн, расположенных на территории Ивано-Франковской области.

По данным бюро, это имущество принадлежит бизнесменам из Беларуси и России. Приблизительная стоимость имущества составляет около 264 миллиона грн.

Кроме этого, в Одесской области детективы ГБР обнаружили имущество российских предпринимателей. Изделия, которые должны были быть переправлены транзитом через территорию нашего государства, хранились на территории Морского торгового порта. Ориентировочная стоимость товара составляет более 93 миллиона грн.

Ранее детективы национализировали 27 грузовиков из РФ и Беларуси, которые везли непродовольственные товары в страны Европейского союза.

Было конфисковано также 100 вагонов с калийными удобрениями и два вагона с металлическими изделиями, которые везла Беларусь через украинскую железную дорогу.





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