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Где работают украинцы: результаты исследования

Занятость растет только в одном секторе экономики

15 мая 2025, 23:51
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Марьян Ощановский

Единственным сектором, где происходит рост занятости в Украине, остается государственное управление и оборона.

Где работают украинцы: результаты исследования

Украинцы работают в обороне. Фото из открытых источников

Сообщается, что количество работников в этом секторе достигло 2,6 млн человек, что составляет 23,8% занятого населения и объясняется масштабной мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

"В других секторах экономики занятость сокращается. Быстрее всего – в промышленных отраслях (горнодобывающая и перерабатывающая) – на 37%, медленнее – в социальной сфере (образование, здравоохранение) – 11%", – отмечается в исследовании.

Соответствующие показатели свидетельствуют о критическом падении общей экономической производительности.

Где работают украинцы: результаты исследования - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.



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Источник: https://t.me/business_ua/12273
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