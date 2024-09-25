Где в Украине больше всего засеяно озимых зерновых: лидеры аграрного сезона

Украинские аграрии уже засеяли 1 миллион 800 тысяч гектаров озимых культур и этот показатель постоянно растет. Во всех областях Украины продолжается активный сев озимых зерновых, общая площадь которых уже составляет 944,5 тыс. га. Кроме того, посеяно 862,2 тыс. га озимого рапса. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.



Посев озимых зерновых. Фото из открытых источников

Вот как выглядит распределение сева озимых зерновых:

озимая пшеница – 878,8 тыс. га;

озимый ячмень – 45 тыс. га;

озимая рожь – 20,7 тыс. га;

озимый рапс – 862,2 тыс. га.

Среди лидеров по севу зерновых культур выделяются Полтавская (106,4 тыс. га), Кировоградская (105,8 тыс. га) и Николаевская (89,9 тыс. га).

Аграрии из Волыни, Ровенщины, Закарпатья, Тернопольщины и Львовщины уже завершили сев озимого рапса, что свидетельствует о завершении этой фазы на западных территориях.

Напомним, в течение года работы Украинского морского коридора, играющего ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, было транспортировано 70 млн тонн грузов в 48 стран мира. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Основные направления экспорта включали порты Азии, Африки, Европы и Америки. Страны от Египта до Индонезии и от Туниса до Ливии получили украинское зерно. Благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" сотни тысяч семей в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане получили необходимые продукты питания.

Также, "Комментарии" писали, что финансового директора одесского предприятия будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов гривен. Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по нему по факту умышленного сокрытия доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции.

