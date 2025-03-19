Где в Украине растет количество рабочих мест: неожиданные лидеры среди регионов

В 2024 году предприниматели обеспечили работой более 673 тысяч человек, но эта цифра на 13% меньше, чем до полномасштабного вторжения. Какие регионы стали лидерами роста, а где ситуация ухудшилась – разбирались "Комментарии".

Люди в офисе. Фото: freepik

ФЛПы, которые нанимают работников: кто впереди

По данным Государственной налоговой службы, 259 976 ФЛП, уплачивающих единый налог, имели наемных работников в 2024 году. За год количество таких предпринимателей выросло на 9%.

Больше ФОПов, которые создают рабочие места, зарегистрировано в:

Днепропетровской области — 24 тысячи (9% от общего количества).

Киеве и Львовской области — по 23 тысячи.

Однако самый стремительный рост зафиксирован в западных регионах:

Ровенская и Хмельницкая области — 26%.

Черновицкая область — 25%.

Волынская и Житомирская области – 24%.

Регионы, где предпринимательство сокращается

К сожалению, не всюду бизнес демонстрирует положительную динамику. На 9% уменьшилось количество ФЛП с наемными работниками в Николаевской области, на 4% — в Одесской. Ожидаемое сокращение наблюдается и в прифронтовых и временно оккупированных регионах.

Налоговые изменения для ФЛП в 2025 году

С 2025 года бизнесу приходится представлять налоговую отчетность ежемесячно, а не раз в квартал. Однако 17 марта 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13108, предлагающий вернуть квартальную отчетность с разбивкой по месяцам. Станет ли это послаблением для предпринимателей – покажет время.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что чуть больше четверти физических лиц-предпринимателей (ФЛП) планируют прекратить свою деятельность в ближайшее время. Основной причиной, приведшей к этому, большинство предпринимателей называют повышение налогов. Как передает портал "Комментарии", согласно опросу "Опендатабот", закрыться планируют 27% украинских ФЛПов , а это 8621 участник.