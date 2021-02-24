Гетманцев рассказал, какая часть украинской экономики находится в тени

Язык
Coinspot 24.02.2021
BTC/USD
50311.32
ETH/USD
1668.07
LTC/USD
185.14
НБУ 24.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Около 50% украинской экономики на сегодня находится в тени. Об этом заявил в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Фото из открытых источников
По словам Гетманцева, точную цифру не знает никто. На то она и теневая экономика, ее трудно сосчитать. Но если сравнить цифры по "белым" — фискализированным операциям — с общим объемом потребления в нашей стране, то получается где-то до половины экономики, которая сегодня находится в тени.
Решением проблемы является детенизация. Достичь ее можно несколькими шагами.
Во-первых, заявил Гетманцев, это фискализация — нулевой цикл любой детенизации.
Второе — антиоффшорное законодательство. Оно принято, теперь необходимо внедрить, чтобы не дать возможности большому и среднему бизнесу уклоняться от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций.
Третье огромное направление — это детенизация отдельных отраслей. И таких множество, говорит нардеп.
Напомним, Гетманцев рассказал, ожидать ли украинцам колебаний курса валют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости