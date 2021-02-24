Гетманцев рассказал, какая часть украинской экономики находится в тени

Около 50% украинской экономики на сегодня находится в тени. Об этом заявил в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, точную цифру не знает никто. На то она и теневая экономика, ее трудно сосчитать. Но если сравнить цифры по "белым" — фискализированным операциям — с общим объемом потребления в нашей стране, то получается где-то до половины экономики, которая сегодня находится в тени.

"Есть разные подсчеты — от 30 до 60 процентов. Я склоняюсь к половине, но, в любом случае, и 30% — слишком большой объем, чтобы мы рассчитывали на общественное, государственное развитие при сохранении такого уровня теневой экономики", — говорит нардеп.

Решением проблемы является детенизация. Достичь ее можно несколькими шагами.

Во-первых, заявил Гетманцев, это фискализация — нулевой цикл любой детенизации.

Второе — антиоффшорное законодательство. Оно принято, теперь необходимо внедрить, чтобы не дать возможности большому и среднему бизнесу уклоняться от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций.

Третье огромное направление — это детенизация отдельных отраслей. И таких множество, говорит нардеп.

"Безусловно, это сельское хозяйство. Так, ВВП Украины теряет 2 млрд долларов ежегодно из-за мошенников, которые покупают зерно за наличные и экспортируют его за границу. Это "черный оборот" зерновых в нашей стране, это потерянные налоги, — рассказывает Гетманцев. — Дальше — алкогольная отрасль. Где-то около 10 млрд грн недополучает бюджет вследствие того, что находится в тени как производство, так и реализация алкоголя. Можно просто вбить в поиске в Google "водка тетрапак" и вы увидите, каким образом это работает. Так можно доставить домой на любое отделение водку, которая является контрафактной, без уплаты акциза. Сюда же — янтарная отрасль, игорный бизнес, табак, торговля, контрабанда одежды... За что ни возьмешься... Детенизация, я считаю для себя, для комитета финансов в Раде, который я возглавляю, для Министерства финансов сегодня — задача номер один".

Напомним, Гетманцев рассказал, ожидать ли украинцам колебаний курса валют.

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