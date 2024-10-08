Глава "Укрлазизницы" досрочно покинул пост: что известно

Глава "Укрзализныци" Евгений Лященко написал заявление о досрочном уходе с должности.

Лященко уволился из «Укрзализныци». Фото из открытых источников

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления", — говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Отмечается, что наблюдательный совет "Укрзализныци" намерен рассмотреть заявление Евгения Лященко в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами.

Как известно, Евгений Лященко заменил на должности Александра Камышина весной 2023 года. Его контракт должен был действовать до весны 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия, заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, враг наступает в направлении населенных пунктов Гирняк и Селидово. Представитель 110-й бригады рассказал, что армия РФ проводит штурмовые действия, используя технику и большое количество личного состава.