Глава "Укрнафты" и приближенный к нему бизнесмен лоббируют поставки в Украину российской нефти - СМИ

Украина готовится полностью заблокировать импорт поставляемых морем нефтепродуктов из Румынии и диктовать эту стратегию стала компания "Укрнафта", которая на 50% принадлежит государству. Об этом в своей статье написал журналист румынского издания Economica Ион Добреан, передает издание "Гордон".

Генеральный директор "Укрнафты" Сергей Корецкий. Фото из открытых источников

"Кажется, история румынско-украинской дружбы подошла к концу. Украинские власти готовят эмбарго на всех румынских перевозчиков, которые везут нефть в Украину. Практически это решение максимально враждебно Румынии по причинам, которые очень трудно понять и оправдать с точки зрения бизнеса. Очевидной причиной, на которую ссылается Украина, то, что она долгое время имеет дело со многими перевозчиками, которые поставляют российскую нефть в свою страну по фальшивым документам. Независимо от того, поступает она из Турции, Болгарии или Молдовы кораблями частных компаний под разными флагами, нефть, которая бы попадала в Украину, фактически тоже была бы из России", – отметил автор.

Он добавил, что сперва торговлю нефтью между румынскими компаниями и Украиной ограничат, а затем и полностью запретят.

"Эти санкции против Румынии на самом деле введут, поскольку ряд частных компаний, которые контролируют украинские олигархи, в реальности хотят иметь монополию на нефть, которую они продают государству, а особенно по ее цене. Таким образом полностью устраняют свободную конкуренцию с компаниями из Румынии или других соседних стран", – убежден Добреану.

Он заявил, что за этим эмбарго стоит компания "Укрнафта", "контролируемая из тени компаниями олигарха с канадским гражданством Евгения Свирского".

"Гендиректор госкомпании Сергей Корецкий – друг детства "канадского" бизнесмена! "Укрнафта" – это компания, которая на 50% – государственная, на 42% – частная. "Укрнафта" была причастна к нескольким коррупционным скандалам и закупкам огромных объемов нефти по завышенной цене, но, поскольку страна охвачена войной, никто не расследовал эти скандальные обвинения. AGTG SA и Eco Fuel Trading SA – это две зарегистрированные в Швейцарии компании, которые занимаются торговлей нефтью и другими нефтепродуктами в Украине. По данным местных СМИ, эти две компании в течение многих лет полностью доминировали в импорте нефти из Греции, вместе они составляют 75% от общего импорта нефти из Греции в Украину", – написал журналист.

По его данным, речь идет о сети компаний, практически посредников и продающих украинскому государству более дорогую нефть, которая на самом деле из России.

"Благодаря тесным отношениям между Евгением Свирским, владеющим швейцарской компанией AGTG SA, и Сергеем Корецким, генеральным директором национальной компании "Укрнафта", они пытаются и даже преуспевают в монополизации рынка нефти в Украине, устраняя своим политическим влиянием любую форму конкуренции с румынскими компаниями и не только. Схема классическая: коррумпированный руководитель "Укрнафты" желает покупать более дорогую нефть у своего друга-"канадца", привозящего нефть из Греции", — подчеркнул Добреану.

Из-за групп компаний в Швейцарии Wattsun Holding Свирский зарабатывает миллионы евро на импорте нефти из Украины, заявил журналист.

"Подозрения расследователей-журналистов в Украине заключаются в том, что эта нефть, которая попадает в Украину в огромном количестве, на самом деле является российской, ее импортируют украинские олигархи через Турцию, а затем перемаркируют в Греции. Эти подозрения более чем обоснованы, учитывая тот факт, что Греция не является крупным производителем или экспортером нефти. Суммы, обращающиеся на рынке нефти, которую Украина импортирует из Греции, достигают €4–5 млрд, что является основной причиной того, почему влиятельные бизнесмены платили коррумпированным политикам из Украины, чтобы блокировать румынские компании в этом коммерческом процессе", – заявил он.

Правительство Румынии шокировано решением Украины заблокировать импорт нефти по морю, добавил журналист.

"Решение Украины, которое вступит в силу в ближайшие недели, застигло власти Румынии врасплох. Видимо, никто из правительства или Минэнерго не ожидал такого враждебного жеста со стороны соседней страны, которой так интенсивно помогала Румыния. Стратегия правительства PSD-PNL выглядит так: "Мы не верим, пока не увидим", и, вероятнее всего, будут приняты ряд мер после того, как это мероприятие станет официальным. Несомненно, что экономический удар, нанесенный румынским компаниям, которые являются посредниками или транспортируют нефть в Украину, большой и непременно повлечет за собой волну и на дипломатическом уровне", – написал Ион Добреану.