Госбюджет-2021: смогут ли нардепы без проволочек принять главный финансовый документ страны

Основным законопроектом во время следующей сессии парламента будет документ о государственном бюджете на 2021 год. Об этом в интервью DW заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Смогут ли нардепы принять госбюджет, учитывая общую нестабильную ситуацию (корона-кризис, экономические и политические проблемы), а также, могут ли появиться более важные законопроекты, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Госбюджет-2021: сроки подачи в Раду

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что госбюджет парламентарии принять смогут. Он также напоминает, что 15 сентября – срок подачи бюджета-2021 в Верховную Раду.

"Будет много дискуссий. Также будет жесткий контроль со стороны международных финансовых организаций", – говорит Олег Пендзин.

Он согласен с мнением спикера ВР Дмитрия Разумкова, что бюджет – это самый важный законопроект грядущей сессии.

"Это главный финансовый документ следующего года. А его реалистичность будет контролироваться МВФ, – подчеркивает Олег Пендзин. – Хотя понятно, что у правительства всегда будет желание потратить больше, чем фактически заработано".

Госбюджет-2021: до начала местных выборов

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что бюджет на будущий год примут до начала местных выборов.

"Это логично, чтобы было понятно, что на этих самых выборах обещать. Ведь в главном финансовом документе страны расписаны и субвенции для местных бюджетов. Так что логично пообещать какие-то "пряники" до выборов. А после можно корректировать", – поясняет эксперт.

Учитывая фактор выборов, местные бюджеты, скорее всего, будут принимать ближе к концу декабря, "под елочку". Тогда же, считает Юрий Гаврилечко, могут вноситься и изменения в госбюджет-2021.

"Относительно его реалистичности – никто не может прогнозировать, – говорит эксперт. – Возможно продолжение пандемии коронавируса, что, естественно, отразиться на бюджете. Последствия ограничительных мер сильно бьют по экономике. К тому же, мы очень зависим от того, какие меры будут принимать наши соседи. Принятые ранее, к примеру, серьезно повлияли на миграцию трудовых ресурсов и на перемещение товаров".

Что касается других важных (громких) законов, то большинство резонансных нынешний состав ВР, по мнению Юрия Гаврилечко, уже принял.

"Исключением пока остается принятие нового Трудового кодекса. Но его вряд ли решатся принимать до местных выборов – это будет нелогично и неразумно. Ведь власть продвигает законопроекты, которые значительно расширяют права работодателей", – поясняет эксперт.

Госбюджет-2021: процесс запустят в сентябре

Согласно законодательству, бюджетный процесс должен начинаться в сентябре, напоминает эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк.

"Именно в этом месяце правительство должно внести в парламент проект бюджета, – поясняет он. – Из других важных финансово-экономических документов могут также рассматриваться поправки к Законам Украины, связанные с выполнением меморандума с МВФ и ЕС".

Эксперт отмечает, что в прошлом году был принят совершенно не реалистичный бюджет, что мы и видим по его коррекции и не выполнению по доходам.

"Думаю, что бюджет-2021 будет принят также – какой-нибудь. А там, дальше, будут вноситься в него изменения по ходу выполнения. Так как никакой инвестиционной политики у государства нет, то и цифры в бюджете особого значения для развития Украины не имеют", – резюмирует Всеволод Степанюк.

Напомним, сумма налоговых "скруток" в Украине в среднем составляет 2,5 млрд грн ежемесячно.

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