Госстат назвал размер средней заработной платы в Украине

В феврале 2021 года средняя заработная плата в Украине выросла на 212 гривен по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные 30 марта на официальном сайте.

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Так, средняя заработная плата в феврале 2021 года в Украине составила 12 549 гривен. В январе этот показатель был равен 12 337 гривнам.

Наибольшая средняя зарплата в городе Киев — 18 504 гривны, а также в Донецкой — 13 224 гривны и Киевской областях — 12 747 гривен.

Чуть больше 12 тысяч получают жители в Запорожской области — 12 422 гривны, Николаевской области — 12 392 гривны и Днепропетровской области — 12 322 гривны. Меньше 12 000, но более 11 000 гривен составляет показатель в таких регионах: Луганщина, Львовщина, Одесчина, Полтавщина и Ровенщина. В остальных областях Украины, по данным статистики, средняя зарплата в прошлом месяце была меньше 11 000 гривен, но выше 10 000 гривен. Кроме Кировоградской области, где в феврале была зафиксирована самая низкая средняя зарплата — 9903 гривны.

Добавим, что задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 марта 2021 года составляет 3213,9 миллиона гривен.

Напомним, в Украине законодательно установленный прожиточный минимум в два раза меньше, чем прожиточный минимум, определенный Минсоцполитики. На это указывают расчеты за февраль 2021 года. Получается, что выплаты едва покрывают расходы на еду. Согласно данным, предоставленным Минсоцполитики, основными расчетами в ценах февраля 2021 года предусмотрен прожиточный минимум для четырех категорий населения.

Издание "Комментарии" вместе с экспертами разбиралось, кто и как формирует прожиточный минимум и почему у нас все так плохо из социальными стандартами.

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