Гостиница "Украина" официально продана: цена впечатляет

В 2024 году поступления от приватизации достигли рекордных 5,7 миллиарда гривен благодаря успешной продаже гостиницы "Украина". Победитель аукциона уплатил 2,5 миллиарда гривен в государственный бюджет, а также 502 миллиона гривен НДС, что в итоге принесло более 3 миллиардов гривен в казну Украины. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

гостиница "Украина". Фото из открытых источников

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что эта продажа стала первым шагом к крупной приватизации, открывая новые возможности для инвестиций и развития.

"Система обеспечивает равный доступ к участию в торгах, государство продает объект по рыночной цене, а процесс полностью понятен и публичен. Благодаря приватизации с начала года в госбюджет поступило в общей сложности 5,7 млрд грн. Это уже превышает запланированные на 2024 год поступления на 1,7 млрд грн", — подчеркнула Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Условия продажи и обязательства нового владельца

Согласно условиям, утвержденным правительством, новый владелец гостиницы "Украина" обязуется сохранить основной вид деятельности, уплатить задолженность по заработной плате и перед бюджетом в течение шести месяцев, а также рассчитаться с кредиторами. По состоянию на конец марта задолженность гостиницы составляла 3,9 миллиона гривен по зарплате, 10,8 миллиона гривен перед бюджетом и 21 миллион гривен просроченных обязательств.

Кроме того, новый владелец должен соблюдать социальные гарантии для работников, не имея права их увольнять в течение шести месяцев.

Следующие шаги в крупной приватизации

Аукцион по продаже гостиницы "Украина" прошел 18 сентября в системе Prozorro.Продажи. Следующий аукцион крупной приватизации запланирован на 19 декабря 2024 года, на котором будет выставлено на продажу ООО "Аэрок" со стартовой ценой 965,3 миллиона гривен.