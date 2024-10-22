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Государственная компенсация на технику: Минэкономики объявило первый список

Автобусы, прицепы и лифты вошли в программу поддержки украинских производителей

22 октября 2024, 19:08
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Амбарцумян Анна

Министерство экономики Украины объявило о новой инициативе, направленной на поддержку национальных производителей. В рамках программы покупатели техники отечественного производства могут получить 15% компенсацию стоимости приобретенного оборудования. Программа распространяется на автобусы, грузовики, лифты, прицепы и другие виды техники, производимые в Украине.

Государственная компенсация на технику: Минэкономики объявило первый список

Государственная компенсация на технику. Фото из открытых источников

Список продукции для компенсации

Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила об утверждении перечня с 88 позиций техники от 9 украинских производителей, покупателям которых будет предоставлена государственная компенсация в размере 15%. Это включает в себя автобусы, прицепы, лифты, цистерны и сельскохозяйственную технику. По ее словам, программа имеет целью поддержать национальных производителей, сделать их продукцию более конкурентоспособной и стимулировать спрос на украинские товары.

Компенсация 15% будет начисляться на продукцию таких предприятий:

  • АО "Черкасский автобус" (Черкассы) — на автобусы и грузовики;

  • ООО "ЭВЕРЛАСТ" (Одесса) — на полуприцеп-цистерну для нефтепродуктов;

  • ООО НПП "Агромашинвест" (Днепр) – погрузчик FARMER;

  • ООО "СПД ПЕТРОВ" (Запорожская обл.) – 11 видов прицепов;

  • АО "Эльворти" (Кропивницкий) – компенсация стоимости экскаватора-погрузчика ELEX;

  • ООО "Велмаш-Украина" (Харьковская обл.) — прицепы, полуприцепы, прицепы-платформы, манипуляторы (9 позиций);

  • ООО "Карат-Лифткомплект" (Киевская обл) – шесть модификаций лифтов;

  • ООО "Завод Евроформат" (Киев) – три модификации лифтов;

  • ЧП "Транс-Авто-Д" (Хмельницкая обл.) — 33 позиции прицепов и полуприцепов.

Условия участия для производителей и покупателей

Заместитель Министра экономики Андрей Телюпа подчеркнул, что программа уже заработала, и предприятия могут подавать заявки на участие. Он отметил, что перечень техники будет постоянно расширяться, а банки-партнеры окажут поддержку покупателям. Для получения компенсации покупатели должны оплатить технику через уполномоченный банк и предоставить соответствующие документы.

Важные детали программы

Программа компенсаций была одобрена Кабинетом Министров Украины 24 сентября 2024 года. Покупатели могут получить 15% компенсации без учета НДС за приобретение энергетического, строительного и другого оборудования. Для участия производителям необходимо подать электронную заявку и предоставить соответствующую информацию о продукции.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiky-zatverdylo-pershyi-perelik-tekhniky-dlia-kompensatsii-15-vartosti-avtobusy-prychepy-lifty
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