Государственная компенсация за подорожание электроэнергии: кто из украинцев может получить

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Таисия Ерохина
Ряд украинцев претендует на государственную компенсацию из-за подорожания электроэнергии. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная "Правительственном курьеру".
Фото из открытых источников
Соответствующее постановление №64 приняло правительство в начале февраля. Как пояснила Лазебная, по категориям туда вошли те, у кого был льготный тариф на электроэнергию, который составлял 90 копеек за кВт.
Кроме того, для этих семей пересмотрены нормы для получения субсидий. Субсидию предоставлять будут теперь на всю отапливаемую площадь такого дома. Кроме того, сняли ограничения по применению социальных нормативов на электроэнергию: за субсидией оно составляет от 190 до 250 кВт / ч. на месяц.
Тем, кто получает льготы, предоставляемые в размере от 25% до 100% платы за коммунальные услуги в зависимости от категории льготника. К льготникам относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие боевых действий, участники войны, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, жертвы нацистских преследований, ветераны и некоторые другие категории.
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