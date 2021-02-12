Государственная компенсация за подорожание электроэнергии: кто из украинцев может получить

Ряд украинцев претендует на государственную компенсацию из-за подорожания электроэнергии. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная "Правительственном курьеру".

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Соответствующее постановление №64 приняло правительство в начале февраля. Как пояснила Лазебная, по категориям туда вошли те, у кого был льготный тариф на электроэнергию, который составлял 90 копеек за кВт.

"Это люди, которые в своих домах установили электрическое отопление. Жители домов, где нет централизованного теплоснабжения, и эти дома не газифицированы. А также многодетные семьи, те, где есть дети под опекой и попечительством, и детские дома семейного типа", — сообщила министр.

Кроме того, для этих семей пересмотрены нормы для получения субсидий. Субсидию предоставлять будут теперь на всю отапливаемую площадь такого дома. Кроме того, сняли ограничения по применению социальных нормативов на электроэнергию: за субсидией оно составляет от 190 до 250 кВт / ч. на месяц.

"Пенсионеры не попали в этот перечень потому, что, во-первых, они не имели льготы 90 копеек на более 100 кВт / ч. в месяц, а во-вторых, большинство из них пользуются программами субсидий или льгот на оплату коммунальных услуг", — отметила глава Минсоцполитики.

Тем, кто получает льготы, предоставляемые в размере от 25% до 100% платы за коммунальные услуги в зависимости от категории льготника. К льготникам относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие боевых действий, участники войны, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, жертвы нацистских преследований, ветераны и некоторые другие категории.

Как сообщалось, через 30 лет пенсия составит 18% зарплаты. В Минцсоцполитикы объяснили, что делать.

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