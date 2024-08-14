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Государственный долг Украины уменьшился, но стоит ли радоваться

Государственный и гарантированный государством долг Украины с начала 2024 года стал дешевле более чем на 10%

сегодня, 14:45
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Черновалова Кристина

За первые шесть месяцев 2024 года государственный долг Украины снизился более чем на 10%. Цифры могут показаться обнадеживающими, но действительно ли ситуация так безоблачна, как пытается показать правительство.

Государственный долг Украины уменьшился, но стоит ли радоваться

Государственный долг Украины снижается: реальность или иллюзия

По официальным данным, общий объем государственного долга на конец июня составил 6168 млрд. грн., или примерно 152,2 млрд. долларов США. По сравнению с предыдущим периодом процентная ставка по долгу снизилась с 6,24% до 5,6%.

Увеличение госдолга в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн в течение первого полугодия 2024 г. указывает на рост обязательств перед внутренними кредиторами, несмотря на стабилизацию долларового эквивалента. Это может свидетельствовать о потенциальных рисках обесценивания национальной валюты в будущем.

Состав долга также стоит внимания. Более 70% госдолга приходится на внешние займы, в то время как остальные распределены между внутренним рынком и ссудами от коммерческих банков. Внешний долг включает значительную долю льготных ссуд от международных финансовых организаций, которые, хотя и имеют низкие процентные ставки, но обязывают страну к определенным условиям, что может ограничивать экономическую политику.

Доля долга в евро составляет 35%, в долларах США – 26%, в гривне – 25%, а специальные права заимствования (СПЗ) – 10%. Валютный состав госдолга показывает, что почти треть долга номинирована в гривнах, что повышает уязвимость к колебаниям национальной валюты. Все это требует более критического взгляда на отчеты об "успешном" сокращении государственного долга.

Да, госдолг снижается, но происходит ли это за счет реального экономического роста и улучшения финансовой стабильности, или просто результат переговоров о реструктуризации и получении новых льготных ссуд, которые в долгосрочной перспективе могут создать новые вызовы для экономики.



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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/news/derzhavnii_ta_garantovanii_derzhavoiu_borg_ukraini_z_pochatku_2024_roku_stav_deshevshim_na_ponad_10-4741
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