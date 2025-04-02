Готовьте кошельки: в Украине ожидается существенный рост цены на газ

В Украине возможен рост цен на газ из-за исторически низких запасов в подземных хранилищах. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Тарифы на коммуналку. Фото: 24 Канал

По его словам, импорт газа может повлечь за собой повышение тарифов, и "Нафтогаз" может пересмотреть цены в сторону роста. В то же время Кучеренко заверил, что для населения стоимость газа будет оставаться неизменной как минимум до октября.

"До октября повышение цены на газ не будет... Мораторий на изменение тарифа для населения существует. Если бы его не было в законе, я бы сказал, что повышение абсолютно возможно", — пояснил депутат.

На сегодняшний день цена на газ для бытовых потребителей остается фиксированной — 7,96 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что тарифы могут возрасти уже летом 2025 года. Ожидается, что цена газа для населения может достигнуть 9,5–10 грн. за кубометр.

Кроме того, продолжаются обсуждения возможного повышения тарифов на электроэнергию, что может еще больше усугубить ситуацию для украинцев.

Следует отметить, что за последний год в Украине существенно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего подорожала электроэнергия — ее стоимость выросла на 63,6%. Также поднялись тарифы на водоснабжение, канализацию, вывоз мусора, обслуживание и ремонт жилья, а также управление многоквартирными домами.

Ранее "Комментарии" писал, что правительство приняло соответствующее постановление, предусматривающее дифференцированные цены в зависимости от типа счетчика и времени потребления. Максимальная стоимость электроэнергии может возрасти до 6,48 грн/кВт-ч, но не для всех.