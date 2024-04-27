Харьков предоставит бизнесу льготы. Какие готовятся решения

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Марьян Ощановский
Во вторник, 30 апреля, городской совет Харькова упразднит плату за землю и другие налоги для бизнеса, сообщил городской голова Игорь Терехов.
В Харькове введут налоговые льготы. Фото из открытых источников
Мэр рассказал, что, несмотря на проблемы с электроснабжением, Харьков продолжает работать, а предприятия пользуются генераторами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.
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