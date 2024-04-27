Во вторник, 30 апреля, городской совет Харькова упразднит плату за землю и другие налоги для бизнеса, сообщил городской голова Игорь Терехов.

В Харькове введут налоговые льготы. Фото из открытых источников

"У нас состоится на следующей неделе во вторник сессия городского совета, где мы примем беспрецедентное решение относительно того, что отменим плату за землю и другие налоги, идущие в местный бюджет. Соответствующие решения мы примем для того, чтобы бизнес оставался в Харькове и чтобы облегчить условия работы бизнеса", — сказал Игорь Терехов.

Мэр рассказал, что, несмотря на проблемы с электроснабжением, Харьков продолжает работать, а предприятия пользуются генераторами.

"К счастью, есть такие возможности. Так что будем работать и жить", — добавил мэр Харькова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.