Хорошая динамика: как повлияла пандемия на количество частных предпринимателей в Украине

В 2021 году, несмотря на пандемию, количество частных предпринимателей выросло на 4% (83 257 ФЛП). Для сравнения, в 2017 году в Украине было 1 765 457 физических лиц предпринимателей, в 2021 году – 1 983 269. Об этом сообщает Опендатабот.



В Украине увеличилось количество частнфото из открытых источников

За последние пять лет уровень динамики улучшился, ведь это самый высокий прирост количества зарегистрированных физических лиц принимателей (ФЛП). В настоящее время в Украине их насчитывается около двух миллионов.

Больше всего, за 2021 год, зарегистрировано ФЛП в сфере IT. Доля роста этого сегмента составила 26% (+44 500 предпринимателей). Также в 2021 году стало больше на 24% (9000 ФЛП) предпринимателей, оказывающих информационные услуги. На 10% увеличилось количество ФЛП, занимающихся приготовлением и продажей еды и напитков. Предпринимателей в сфере розничной торговли в прошлом году добавилось 7000 (прирост составляет 1%).

На сегодняшний день наибольшее количество ФЛП занимаются таким видом деятельности, как розничная торговля (кроме продажи транспортных средств) – 644 306. На втором месте по количеству – бизнесы, оказывающие услуги, связанные с компьютерным программированием (217 708), на третьем – оптовые продавцы (107 401). На последних местах в ТОП-10 оказались – продавцы транспорта (63 768) и те, кто предоставляет информационные услуги (48 315).

Негативная динамика наблюдается среди предпринимателей, предоставляющих почтовые и курьерские услуги (уменьшение количества на 8,5%), тех, кто работает в сфере радио и телевидения (сокращение на 8%) и других сферах.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская экономика растет, курс валют стабилен, топлива достаточно. Население должно не поддаваться информационной гибридной войне, ведь это то, к чему стремится Россия и что вредит нашему государству. Об этом сообщил Денис Шмигаль на брифинге по итогам СНБО 24 января, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!