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Hyundai хочет построить за $7 млрд в США завод по производству электрокаров

В компании считают, что создание завода позволит создать 8,5 тысяч рабочих мест

сегодня, 12:14
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Автомобильная компания Hyundai Motor Group (Южная Корея) на следующей неделе намерена объявить о строительстве завода по выпуску электромобилей в американском штате Джорджия.

Hyundai хочет построить за $7 млрд в США завод по производству электрокаров

Hyundai планирует инвестировать в проект более 7 миллиардов долларов. Фото: Pixabay

Как информирует Market Watch со ссылкой на свои источники, Hyundai планирует объявить о старте проекта в ходе официального визита президента США Джо Байдена в Сеул, который запланирован на 20 – 21 мая.

По данным издания, завод, который планируют построить в 40 километрах от Саванны, займет площадь 2,2 тысячи акров. При этом, эксперты отмечают, что это позволит создать 8,5 тысяч рабочих мест.

В то же время, согласно другим источникам, компания Hyundai планирует инвестировать в проект более 7 миллиардов долларов. При этом, новое производство займется займется не только выпуском электромобилей, но и транспортом с двигателями внутреннего сгорания.

Перед этим Hyundai заявляла об инвестициях в сумме $7,4 млрд в США к 2025 году, которые включали бы, среди всего прочего, вложения в производство электромобилей, модернизацию существующих предприятий и разработку технологий.

После заявления руководства 13 мая акции Hyundai подорожали на 3,3%. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11%.

Напомним, в конце декабря прошлого года Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила о начале расследования из-за случаев самовозгорания автомобилей компаний KIA и Hyundai. 

К тому времени был зафиксирован 161 случай. Специалисты подозревают, что в автомобиле отказывает двигатель. В настоящее время они начали проверку трех миллионов автомобилей.



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Источник: https://ru.interfax.com.ua/
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