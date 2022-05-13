Hyundai хочет построить за $7 млрд в США завод по производству электрокаров

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Автомобильная компания Hyundai Motor Group (Южная Корея) на следующей неделе намерена объявить о
строительстве завода по выпуску электромобилей в американском штате Джорджия.
Hyundai планирует инвестировать в проект более 7 миллиардов долларов. Фото: Pixabay
Как информирует Market Watch
со ссылкой на свои источники, Hyundai планирует объявить о старте проекта в ходе официального визита президента США Джо
Байдена в Сеул, который запланирован
на 20
– 21 мая.
По данным издания, завод, который планируют построить в 40 километрах от Саванны,
займет площадь 2,2 тысячи акров. При этом, эксперты отмечают, что это позволит создать 8,5 тысяч рабочих мест.
В то же время, согласно другим источникам,
компания Hyundai планирует инвестировать в проект
более 7 миллиардов долларов. При этом, новое производство займется займется
не только выпуском электромобилей, но и транспортом с двигателями
внутреннего сгорания.
Перед этим Hyundai заявляла
об инвестициях в сумме $7,4 млрд в США к
2025 году, которые включали бы, среди
всего прочего, вложения в производство
электромобилей, модернизацию существующих предприятий и разработку технологий.
После заявления руководства 13 мая акции Hyundai подорожали на 3,3%. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11%.
Напомним, в конце декабря прошлого года Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила о начале расследования из-за случаев самовозгорания автомобилей компаний KIA и Hyundai.
К тому времени был зафиксирован 161 случай. Специалисты подозревают, что в автомобиле отказывает двигатель. В настоящее время они начали проверку трех миллионов автомобилей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости