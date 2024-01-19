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Игорь Мазепа направлялся в Давос для привлечения инвестиций в ЧАО «Кривой Рог Цемент» – Concorde Capital

Бизнесмен планировал в Давосе договариваться о привлечении инвестиций в украинскую экономику

сегодня, 19:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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18 января Игорь Мазепа направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе с целью привлечения инвестиций в ЧАО "Кривой Рог Цемент", который является одним из крупнейших производителей цемента в Украине. Все необходимые официальные документы на выезд из страны он имел как собственник и представитель этого предприятия.

Игорь Мазепа направлялся в Давос для привлечения инвестиций в ЧАО «Кривой Рог Цемент» – Concorde Capital

Игорь Мазепа ехал в Давос договариваться об инвестициях. Фото из открытых источников

Об этом говорится в заявлении инвестиционной компании Concorde Capital, в посте на странице самого Игоря Мазепы в Facebook, а также на странице ЧАО "Кривой Рог Цемент" в Facebook.

Как констатировали в компании, предприятие готовится к масштабному проекту по модернизации более чем на 15 млн евро для увеличения мощностей для восстановления страны после окончания войны.

ЧАО "Кривой Рог Цемент" находится на финальной стадии переговоров с Датским государственным фондом на получение льготного кредитования в рамках международной программы восстановления, а также заявило о получении грантовой помощи от USAID.

Игорь Мазепа имел ряд запланированных встреч в Давосе именно по поводу привлечения инвестиций в ЧАО "Кривой Рог Цемент". Однако, как констатируют в компании, теперь они не понимают, как текущая ситуация может повлиять на ход переговоров, а значит и развитие предприятия, реализацию проекта по расширению и созданию новых рабочих мест.

Компания также опровергла заявления о якобы попытке Игоря Мазепы покинуть Украину из-за преследования правоохранительными органами и констатировала, что Игорь Мазепа, как генеральный директор Concorde Capital, регулярно бывает в командировках за рубежом по инвестиционной деятельности. Также он выезжает по своим волонтерским проектам, ведь активно помогает Силам обороны Украины.

Напомним, 18 января Государственное бюро расследований Украины задержало известного украинского инвестбанкира Игоря Мазепу на границе, а в офисе компании Concorde Capital провели обыски. Компания связывает эти события с заявлениями предпринимателя о давлении силовиков на бизнес.



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