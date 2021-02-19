Игорный бизнес в Украине: какие виды казино можно легализовать

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Таисия Ерохина
В Украине для легализации в сфере игорного бизнеса предусматривается два типа казино — оффлайн и онлайн. Об этом сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на своей странице в Facebook.
Фото из открытых источников
Так, эти казино собрали в себе онлайн игры, игры в карты, кости, рулетку и игровые автоматы. Проводить их можно на сайте или в физическом месте, то есть, казино.
Как пояснили в КРАИЛ, каждый из этих видов лицензируется отдельно, поскольку имеет существенную разницу в организации. Так, оффлайн казино может находиться в стенах отелей и загородных комплексов отдыха. В то же время онлайн-казино — на отдельном сайте с сертифицированными программами.
Среди требований к казино — необходимый минимум столов и автоматов. Тогда как подобных требований к количеству игр на сайте онлайн-казино нет.
Отмечается, что казино вводит игровой заменитель гривны в виде фишек или жетонов для оффлайна, а электронный аналог — для онлайна. Добавим, что о его номинале организатор должен сообщить на кассе или сайте.
При этом проведение азартных игр, которые имеют признаки лотереи, не допускается. Как пояснили в Комиссии, они регулируются отдельным законом о государственных лотереях в Украине. Так же запрещено организовывать турниры по онлайн-покеру: нужна соответствующая лицензия.
Напомним, в Украине в 11 гостиницах появятся легальные казино. Уже известно, в каких именно городах и заведениях они будут расположены. Подробности рассказал эксперт. По его словам, Украина потеряла десятки миллиардов до легализации азартного бизнеса. Среди виновных в этом названо конкретное имя.
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