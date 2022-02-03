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Индекс Биг-Мака: сколько на самом деле в Украине должен стоить доллар

Курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом

сегодня, 17:04
Автор:

Денис Подставной
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Украинская гривна заняла шестое место вместо восьмого в рейтинге Биг-Мака, составляемым изданием The Economist. Об этом сообщает "Корреспондент"

Индекс Биг-Мака: сколько на самом деле в Украине должен стоить доллар

Каким должен быть курс гривны согласно "индексу Биг-Мака". Фото: Фото: The Economist

В материале указывается, что по итогам января гривна по-прежнему входит в десятку самых недооценённых валют мира.

В настоящее время в Украине стоимость Биг-Мака составляет 69 гривен, в то время как в Соединённых Штатах Америки знаменитый бургер обойдётся в 5,81 долларов.

Как пишет издание, таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар.

Индекс Биг-Мака: сколько на самом деле в Украине должен стоить доллар - фото 2

Фото: The Economist

Для справки: отправной точкой индекса является цена на Биг Мак в США. Дальше эту цифру сравнивают со стоимостью такого же бургера в любой другой стране мира. Стоимость Биг Мака была взята за основу расчетов, так как бургер из-за своего состава является своеобразным аналогом продуктовой корзины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Омикрон сравнился по заразности с корью. Комаровский сделал тревожное заявление. Доктор считает, что статистика заболеваемости, которую демонстрирует Минздрав, не отображает реальную картину.

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Источник: https://korrespondent.net/business/financial/4443783-hryvna-snova-opustylas-v-reitynhe-byh-maka
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