Индексация всех пенсий в Украине: предвыборный популизм или реальные изменения

Украинское правительство намерено инициировать изменения в законодательство по поводу индексации всех пенсий: сейчас не индексируются чернобыльские, военные пенсии, а также пенсии госслужащих, ученых, журналистов. Эксперты эксклюзивно для "Комментариев" оценили эту идею: не случайно ли предложения озвучены в преддверии местных выборов и насколько это экономически подъемно и обоснованно.

"Пенсионный фонд дотируется из бюджета, а бюджет в период карантина наполняется с трудом"

Член Набсовета Украинской рады бизнеса, исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук подчеркивает: "Необходимость повышения пенсий никто не оспаривает, на эти деньги действительно жить нельзя. Но мы знаем, что Пенсионный фонд дотируется из бюджета, а бюджет в период карантина наполняется с трудом".

Поэтому, отмечает эксперт, нам нужно либо ждать эмиссии (включения пресловутого "печатного станка"), либо символического повышения, которое мало кто из пенсионеров ощутит.

"Но эта новость еще раз возвращает нас к теме пенсий и зарплат, – говорит Надежда Бедричук. – На каждого работающего приходится один пенсионер. Это означает большую налоговую нагрузку на зарплаты (и тогда зарплаты уходят в тень, в "конверты") и хронически низкую пенсию по сравнению с зарплатами. Поэтому бизнес в лице Украинской рады бизнеса выступает за реформу налогов на зарплаты – они должны быть снижены, чтобы вывести их из тени, а бюджет сбалансировать за счет сокращения неэффективных расходов и модернизированных налогов на активы. Сохранение статус-кво только ухудшает ситуацию".

"В ход пошла "тяжелая артиллерия" общенационального масштаба в виде пенсионных обещаний"

Эксперт в Украинском институте политики (УИП), магистр государственного управления Владимир Воля обращает внимание, что на грядущих местных выборов у партии власти есть серьезные проблемы с формированием команды, списками кандидатов.

"В Офисе президента прекрасно осознают, что качественный состав списков им не поможет, – подчеркивает эксперт УИП. – Поэтому решили включать в агитацию факторы общегосударственного уровня. В том числе – повышение различных соцвыплат. Мы слышали уже о намерении поднять минимальную зарплату. А теперь в ход пошла "тяжелая артиллерия" общенационального масштаба в виде пенсионных обещаний. Понятно, что "Слуга народа" будет использовать этот фактор для агитации за пропрезидентские силы на местных выборах – с целью компенсировать недостатки свои местных партийных команд".

Владимир Воля отмечает: чтобы повышать соцрасходы, нужно вносить изменения в госбюджет. А это можно сделать только через парламент.

"Но откуда брать деньги? Ведь из-за пандемии коронавируса, карантина и их последствий украинский бюджет и так очень много недополучает. Предполагаю, что расчет тут – на очередной транш от МВФ. Плюс – те 600 млн евро, которые получим от Евросоюза, – говорит эксперт. – Самостоятельных же доходов за счет развития экономики в Украине пока не предвидится. Тем более, что на подходе вторая волна эпидемии. Так что источник любых социальных доплат сейчас – это, в первую очередь, деньги за счет размещения бондов, акций + кредитные ресурсы от западных финансовых институций".

"Наша экономика не только может, но и обязана увеличивать соцподдержку"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что индексация пенсий, которую предлагает Минсоцполитики – это чистая социальная поддержка, завязанная на экономике.

"У руля Министерства (министром социальной политики является Марина Лазебная – ред.) наконец-то появился человек, который на самом деле разбирается в работе министерства, а не грантоед под личиной реформатора, – говорит Сергей Быков. – Но социальное обеспечение зависит не от одного министра, а от работы всего правительства".

По мнению главы ИНПОЛИТ, сегодня мы наблюдаем слаженную и плановую политику, без скачков и громких эксцессов.

"Наша экономика не только может, но и обязана увеличивать соцподдержку. И это касается не только пенсий, – считает Сергей Быков. – В программе Минсоцполитики также – повышение минимальных зарплат и пересмотр социальных стандартов. Важно, что эта политика последовательная, планомерная и прогнозируемая. А это значит, что повышение соцстандартов не приведет к инфляционным процессам, а стимулирует экономику через рост доходов людей, которые эти доходы смогут тратить в украинской экономике".

Ранее сообщалось, как украинцам пересчитают пенсии: названы суммы на три года вперед.

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