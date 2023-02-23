Индия нарастила импорт из России в девять раз: кто еще в позорном списке

Большинство стран, которые помогают Украине противостоять российской агрессии, пытаются изолироваться от России и уменьшить связи с режимом Путина. Однако есть страны, которые пытаются воспользоваться ситуацией и наращивают свой импорт из России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Telegraph.



В 12 странах вырос импорт из России. Фото из открытых источников

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После полномасштабного вторжения Европейский Союз и другие страны ввели санкции против России и постепенно сокращали свою зависимость от российского газа, нефти и других товаров. Одним из крупнейших лидеров в Европе здесь оказалась Великобритания, сократившая свой импорт из России на 97%.

Однако не все страны пытаются отказаться от российских энергоресурсов. Индия начала покупать российскую дешевую нефть, которая стала не нужна в Европе. В целом ввоз из Российской Федерации в Индию вырос в 9 раз, что является рекордным показателем среди других стран.

На втором месте оказалась Венгрия. Страна, принадлежащая ЕС, увеличила импорт из России в 3,5 раза. В пятерку попали Словения, Бразилия и Турция. В общей сложности исследовании оказалось пять стран из Европы .

Просмотреть страны, нарастившие импорт из России можно ниже:





График создан на основе привязки месячной смены импорта к среднему пятилетнему показателю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты опроса о том, поддерживают ли граждане РФ военные действия российской армии в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Нацбанк Украины выпустил новую вертикальную купюру к годовщине вторжения Российской Федерации.