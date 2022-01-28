Инфляция замедлится, а зарплаты возрастут: какие прогнозы НБУ для экономики

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
По прогнозам банкиров и экономистов, прогноз инфляции на 2022 год составляет не 5%, а 7,7%. Однако в 2023 году темпы инфляции должны замедлиться до 5%. Об этом известно из Инфляционного отчета Нацбанка за январь.
В текущем году планируется рост реального ВВП Украины на 3,4% к концу года, а темпы роста экономики сократятся и составят 3,4%. Инфляционные процессы отразятся на ценах широкого перечня товаров и услуг, которыми пользуются граждане. Базовая инфляция пока будет оставаться на уровне около 8%, впрочем, к концу года должна снизиться до 6%.
Причинами таких не слишком оптимистичных прогнозов является: повышение цен на энергоносители, ситуация с геополитической напряженностью на границах и новостями о возможной войне, дефицит некоторой продукции в мире, последствия двухлетней пандемии, мировой инфляционный всплеск, рост мировых цен на сырьевые товары.
Однако НБУ уже проводит монетарную политику для замедления инфляции и стабилизации курса гривны.
Как сообщал портал "Комментарии", нардеп прокомментировал падение курса гривны. По его мнению, на это влияют настроения в обществе, поэтому политик призвал украинцев не паниковать.
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