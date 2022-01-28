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Инфляция замедлится, а зарплаты возрастут: какие прогнозы НБУ для экономики

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономических показателей на текущий год

сегодня, 16:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Инфляция замедлится, а зарплаты возрастут: какие прогнозы НБУ для экономики

Фото иллюстративное / Pixabay

По прогнозам банкиров и экономистов, прогноз инфляции на 2022 год составляет не 5%, а 7,7%. Однако в 2023 году темпы инфляции должны замедлиться до 5%. Об этом известно из Инфляционного отчета Нацбанка за январь.

В текущем году планируется рост реального ВВП Украины на 3,4% к концу года, а темпы роста экономики сократятся и составят 3,4%. Инфляционные процессы отразятся на ценах широкого перечня товаров и услуг, которыми пользуются граждане. Базовая инфляция пока будет оставаться на уровне около 8%, впрочем, к концу года должна снизиться до 6%.

Причинами таких не слишком оптимистичных прогнозов является: повышение цен на энергоносители, ситуация с геополитической напряженностью на границах и новостями о возможной войне, дефицит некоторой продукции в мире, последствия двухлетней пандемии, мировой инфляционный всплеск, рост мировых цен на сырьевые товары.

Однако НБУ уже проводит монетарную политику для замедления инфляции и стабилизации курса гривны.

"Уже в январе НБУ повысил учетную ставку до 10% и объявил о дальнейших планах по усилению монетарной политики. Таким образом, уже в первом полугодии 2022 года состоится переход к жестким монетарным условиям. По текущему прогнозу НБУ, цикл снижения учетной ставки начнется не раньше конца 2022 года", — говорится в отчете.

По текущим прогнозам, номинальные зарплаты украинцев должны вырасти на 15,2%, а реальные – на 6,1%. В 2023 году номинальные заработные платы будут расти только до 10,2%, а реальные – до 4,1%. В 2022 году уровень безработицы должен снизиться до 9,1%, а в 2023 году – до 8,9%.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп прокомментировал падение курса гривны. По его мнению, на это влияют настроения в обществе, поэтому политик призвал украинцев не паниковать.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-2022-rotsi-zrostannya-ekonomiki-prishvidshitsya-do-34-inflyatsiya-spovilnitsya-do-77-ta-povernetsya-do-tsili-5-u-2023-rotsi--inflyatsiyniy-zvit
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