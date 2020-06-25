Ипотека под 10% годовых станет доступной для украинцев с 1 июля

В Украине с 1 июля 2020 года начинает действовать программа "Доступное жилье под 10%", согласно которой жители нашей страны смогут получить ипотеку под 10% годовых, а точнее – под 9,99%. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на информацию "ПриватБанка".



Президент Владимир Зеленский заявил, что проценты на приобретение жилья в Украине являются большими для многих украинцев. Глава государства отмечает, что подобные снижения процентных ставок сделают доступнее жилье для многих украинцев.

Раньше ипотеку для украинцев под 8,8% годовых предложил "Укргазбанк". Правда, программа сейчас доступна только в Харькове.

Напомним, Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее время ставки по ипотеке снизятся до 10%. Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", оценили реалистичность идеи, а также, какие следует учесть моменты, чтобы инициатива принесла эффект.

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