Историческое падение курса евро на мировых рынках: какие причины

Во вторник 12 июля евро впервые за 20 лет с декабря 2002 года стоил ровно 1 доллар. Валюта упала в цене на около 12% по отношению к доллару. Евро ненадолго достиг сессионного минимума в Европе в 0,9999 доллара, а затем вырос в цене до 1,00377 доллара. Консенсус-прогноз Bloomberg к концу года остается на уровне $1,05/€. Об этом пишет Business Insider.

Фото иллюстративное / Pixabay

Обвал евро произошел после того, как россия закрыла газопровод Nord Stream 1 на 10 дней на сезонное техническое обслуживание, в то же время деловые настроения европейцев ухудшились, индекс уверенности немецких предприятий ZEW достиг своего минимума за последние 10 лет и снизился в два раза по сравнению с показателями в июне -53,8 в июле и -28 в июне.

Сдерживать инфляцию пробуют и Федеральная резервная система Соединенных штатов, и Евроцентробанк. Если в США увеличены ставки до 1,75% с 0,25-0,50% с 2022 года, то ЕЦБ до сих пор не принял решение повышать процентные ставки.

Если россия не будет транспортировать газ в Европу, это приведет к еще большему росту цен на энергоносители, которые могут достичь рекордных максимумов.

"Этот сценарий также приведет к огромному дефициту газа в регионе, побуждающему власти ввести нормирование топлива и, в худшем случае, приказать кратковременно остановить заводы, чтобы сократить потребление энергии в начале зимнего сезона. Угроза экономической войны будет в мыслях каждого трейдера и это повлечет за собой падение курса евро в ближайшие дни, пока участники рынка не будут иметь лучшего представления о том, что россия планирует делать дальше", — говорит рыночный аналитик Daily FX Диего Колман.

"Эксперты оценивают нынешнюю экономическую ситуацию гораздо отрицательнее, чем в прошлом месяце, и еще больше снизили свой и без того неблагоприятный прогноз на следующие шесть месяцев", — сказал Ахим Вамбах, президент института ZEW, который проводил опрос.

Европа получает от россии 40% газа для своих нужд. Из-за уменьшения объемов поставок газа в ЕС из россии региональные цены на него выросли на 380% по сравнению с 2021 годом.

В ЕС оптовая инфляция составляет 36,3%, в основном из-за цен на энергоносители, тогда как в Соединенных Штатах она составляет всего 10,8%. Если предприятия остановят свою работу в странах Европы, то курс евро может упасть ниже курса доллара, то есть 1 евро может стоить менее 1 доллара.

Как писал портал, рост инфляции в Украине продолжается, в НБУ рассказали, как изменились цены в июне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!