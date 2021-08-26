Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины SHABO открыли новое экспортное направление

Украинская компания открывает новые рынки за рубежом (фото из открытых источников)

Украинская продукция расширяет свое присутствие в мире. Этим летом первая партия коньяков от компании SHABO отправилась в Верону. Италия стала 20-й страной мира, где теперь можно встретить национальный продукт этой компании.

Открытие нового рынка стало возможным только после прохождения всех стадий сертификаций, акцентирует директор по экспорту компании SHABO Станислав Кобилецький.

"С начала переговоров мы знали, что процесс будет длительным. Ведь сертификаций действительно очень много. Однако мы ни на минуту не сомневались, что наша коньячная продукция блестяще их пройдет и подтвердит свое высокое качество на международном уровне", — подчеркнул он.

Для создания крепких напитков в компании SHABO функционирует современный производственный комплекс "Коньячный Дом", который обеспечивает полный цикл производства. Что включает этапы: выращивание и переработка собственного винограда; получения конечного виноматериала, затем коньячного (виноградного) спирта, его выдержка; получения качественного коньяка, бренди и граппы.





"Коньяк Украины от SHABO является лидером на рынке много лет. Залогом успеха этого продукта является качество, благодаря которому потребитель и выбирает его все эти годы. И такой философии мы придерживаемся во всем, что создает компания. Главный фундамент — качество продукта, именно в это мы вкладываем больше усилий. Убежден, без этого невозможно построить успешный бизнес. Тот бизнес, работу \ услуги которого будут достойно оценивать не только соотечественники, но и потребители за рубежом. Тем самым закрепляя позиции Украины на международной арене ", - рассказывает Гиорги Иукуридзе, СЕО компании SHABO

Напомним, в марте 2021 украинская продукция SHABO расширила свое присутствие в Азии. Так, национальные вина Тельтове-куруку, Совиньон Блан и Пино Гриджио успешно продаются в японской Йокогаме. В целом продукция SHABO представлена в 20 странах мира.

Издание "Комментарии" сообщало о том, что вина SHABO среди лидеров мировых производителей.

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