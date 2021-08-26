Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины SHABO открыли новое экспортное направление

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Станислав Молчанов
Украинская компания открывает новые рынки за рубежом (фото из открытых источников)
Украинская продукция расширяет свое присутствие в мире. Этим летом первая партия коньяков от компании SHABO отправилась в Верону. Италия стала 20-й страной мира, где теперь можно встретить национальный продукт этой компании.
Открытие нового рынка стало возможным только после прохождения всех стадий сертификаций, акцентирует директор по экспорту компании SHABO Станислав Кобилецький.
Для создания крепких напитков в компании SHABO функционирует современный производственный комплекс "Коньячный Дом", который обеспечивает полный цикл производства. Что включает этапы: выращивание и переработка собственного винограда; получения конечного виноматериала, затем коньячного (виноградного) спирта, его выдержка; получения качественного коньяка, бренди и граппы.
Напомним, в марте 2021 украинская продукция SHABO расширила свое присутствие в Азии. Так, национальные вина Тельтове-куруку, Совиньон Блан и Пино Гриджио успешно продаются в японской Йокогаме. В целом продукция SHABO представлена в 20 странах мира.
Издание "Комментарии" сообщало о том, что вина SHABO среди лидеров мировых производителей.
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