Из-за пандемии миру угрожает дефицит важного сырья: при чем тут автомобили

Коронавирусная пандемия принесла человечеству немало забот, забрав сотни тысяч жизней. Последовавший за болезнью экономический кризис также подкосил многих предпринимателей. Сейчас, видимо, как сообщает Bloomberg, пришла очередь производителей автотранспорта.



Миру грозит дефицит натурального каучука. Фото из открытых источников

Все потому, что многие мировые поставщики сигнализируют о недостатке одного важного природного компонента — натурального каучука. В Азии выращиваются целые плантации каучуковых деревьев, из которых после добывается сырье — специальный белый сок. После технологической переработки из каучука производится резина.

Как известно, в автомобильном производстве огромное значение имеет качество шин. Натуральный каучук считается лучшей основой для "резины". Однако сейчас мир может столкнуться с недостатком этого сырья.

Все потому, что из-за различных природных катаклизмов, а также пандемии COVID-19 спрос на каучук на азиатском рынке временно упал. Общее снижение цен не стимулировало предпринимателей, которые занимаются выращиванием каучуковых плантаций. Между тем от посадки растения до "сбора урожая" проходит минимум семь лет.

Как утверждают мировые эксперты, годом назад правительство Китая совершало масштабные закупки каучука, несмотря на пандемию. Таким образом КНР вполне может стать одним из лидеров распространения этого сырья. При этом американским автопроизводителям, вероятно, придется непросто — из-за осложнившихся деловых отношений Штатов и Китая.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, грозит ли украинцам вероятный дефицит питьевой воды.

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