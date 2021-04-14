logo
Русский Українська

BTC/USD

63585.26

ETH/USD

2372.37

LTC/USD

271.04

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Из-за пандемии миру угрожает дефицит важного сырья: при чем тут автомобили
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за пандемии миру угрожает дефицит важного сырья: при чем тут автомобили

Каучук используется в изготовлении резиновых покрышек для различного транспорта

сегодня, 19:26
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная пандемия принесла человечеству немало забот, забрав сотни тысяч жизней. Последовавший за болезнью экономический кризис также подкосил многих предпринимателей. Сейчас, видимо, как сообщает Bloomberg, пришла очередь производителей автотранспорта.

Из-за пандемии миру угрожает дефицит важного сырья: при чем тут автомобили

Миру грозит дефицит натурального каучука. Фото из открытых источников

Все потому, что многие мировые поставщики сигнализируют о недостатке одного важного природного компонента — натурального каучука. В Азии выращиваются целые плантации каучуковых деревьев, из которых после добывается сырье — специальный белый сок. После технологической переработки из каучука производится резина.

Как известно, в автомобильном производстве огромное значение имеет качество шин. Натуральный каучук считается лучшей основой для "резины". Однако сейчас мир может столкнуться с недостатком этого сырья.

Все потому, что из-за различных природных катаклизмов, а также пандемии COVID-19 спрос на каучук на азиатском рынке временно упал. Общее снижение цен не стимулировало предпринимателей, которые занимаются выращиванием каучуковых плантаций. Между тем от посадки растения до "сбора урожая" проходит минимум семь лет.

Как утверждают мировые эксперты, годом назад правительство Китая совершало масштабные закупки каучука, несмотря на пандемию. Таким образом КНР вполне может стать одним из лидеров распространения этого сырья. При этом американским автопроизводителям, вероятно, придется непросто — из-за осложнившихся деловых отношений Штатов и Китая.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, грозит ли украинцам вероятный дефицит питьевой воды.

Также на портале вы можете прочесть о том, какие страны могут столкнуться с недостатком продуктов из-за пандемии и есть ли среди них Украина.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-04-14/supply-chains-latest-rubber-shortage-worries-the-auto-industry?srnd=economics-vp
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ