Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения

Правительство аннулировало льготные цены на электроэнергию для населения уже с первого дня будущего года. Так, стало известно, что с 1 января вместо 90 копеек за первые 100 кВт-ч льготники теперь будут платить как все -1,68 грн за кВт-ч. Такой цена будет до конца марта будущего года. Такое решение сегодня принял Кабинет министров Украины. За решение проголосовали единогласно.

Кроме того, до этого же числа НАЭК Энергоатом по решению правительства будет продавать 40% своей электроэнергии Гарантированному покупателю по 15 копеек за кВт-ч. В дальнейшем эта электроэнергия будет перепродаваться по этой же цене поставщикам товара для населения. Таким образом власти планируют поддерживать цены для домохозяйств на низком уровне.

Юрий Витренко, и.о. главы Министерства энергетики заявил, что у правительства не было другого выбора кроме как совершить данный шаг. В противном случае цены на электроэнергию для украинцев пришлось бы поднять в 2,5 раза уже с начала наступающего года.





Ранее "Комментарии" писали о том, что не сумев пробить кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко через Раду, правительство назначило его и.о. министра энергетики. О том, что за война идет вокруг Витренко, почему Зеленскому и Ко так важно сделать его министром и какими последствиями это грозит — об этом размышляли украинские эксперты.

Кроме того, порталу стало известно о том, что эксглава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на сайте НАПК зарегистрировал декларацию как претендент на кресло заместителя главы Министерства энергетики и угольной промышленности.

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