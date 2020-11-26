Кабмин согласовал внесение поправок в закон о бюджете на 2021 год

Во время сегодняшнего заседания Правительство пришло к единому мнению в отношении внесения поправок в главный финансовый закон Украины на 2021 год. Теперь проект закона о бюджете передадут на рассмотрение в ВР.

Известно, что законопроект о государственном бюджете на 2021 год предполагается 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, растраты же составят 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Дефицит ВВП будет до 5,5%, что на пол процента меньше, чем в текущем году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что бюджет государства на будущий год реален для выполнения, так как уже в 2021 году правительство предполагает, что произойдет рост экономики. А значит, это позволит увеличить финансирование на такие бюджетные сферы как медицину, образование и оборону.

Также, известно, что Минфин вчера, 25 ноября согласовал характеристики проекта закона о бюджете на будущий год с МВФ.









Ранее "Комментарии" писали о том, что Шмыгаль в деталях рассказал, как поддержат предпринимателей во время карантина. Представители малого бизнеса оказались крайне недовольны государственной поддержкой.

















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