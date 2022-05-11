Кабмин запретил российским аудиторам работать в Украине

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Нарожный Дмитрий
Кабинет министров Украины инициировал создание
правовых механизмов защиты экономических интересов государства путем
прекращения деятельности в Украине аудиторов и субъектов аудиторской
деятельности, связанных с Российской федерацией.
Кабмин инициировал изменения в законодательство по обеспечению аудиторской деятельности на период действия военного положения. Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба Министерства
финансов Украины, эта мера внедряется для стимулирования рынка аудиторских услуг в период действия военного
положения и послевоенного восстановления экономики.
В частности, правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об аудите
финансовой отчетности и аудиторской деятельности" по обеспечению аудиторской
деятельности на период действия военного положения и послевоенного
восстановления экономики", который был
зарегистрирован в Верховной Раде Украины и рекомендован для принятия.
По информации Минфина, законопроект предусматривает:
– исключение аудиторов и субъектов
аудиторской деятельности, связанных с РФ, из Реестра
аудиторов и субъектов аудиторской деятельности и, соответственно, невключение
таких аудиторов и субъектов аудиторской деятельности в этот Реестр в дальнейшем
;
– уменьшение финансовой нагрузки в части
уплаты аудиторами и субъектами аудиторской деятельности, установленных
законодательством платежей и взносов в пользу Органа общественного надзора за
аудиторской деятельностью и Аудиторской палаты Украины;
– неприменение ответственности за нарушение
требований законодательства относительно полноты и своевременности
представления сведений об аудиторе и субъекте аудиторской деятельности для
обнародования в Реестре, а также за несвоевременное представление аудиторами и
субъектами аудиторской деятельности отчетов и другой отчетной информации,
требуемой законодательством;
– остановка проведения проверок по контролю
качества аудиторских услуг субъектов аудиторской деятельности;
– упрощение процедуры аттестации аудиторов и
прохождение непрерывного профессионального обучения.
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