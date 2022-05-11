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Кабмин запретил российским аудиторам работать в Украине

Аудиторским фирмам, связанным с РФ, запрещено в Украине работать на период военного положения

сегодня, 16:21
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Кабинет министров Украины инициировал создание правовых механизмов защиты экономических интересов государства путем прекращения деятельности в Украине аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, связанных с Российской федерацией.

Кабмин запретил российским аудиторам работать в Украине

Кабмин инициировал изменения в законодательство по обеспечению аудиторской деятельности на период действия военного положения. Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, эта мера внедряется для стимулирования рынка аудиторских услуг в период действия военного положения и послевоенного восстановления экономики.

В частности, правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" по обеспечению аудиторской деятельности на период действия военного положения и послевоенного восстановления экономики", который был зарегистрирован в Верховной Раде Украины и рекомендован для принятия.

По информации Минфина, законопроект предусматривает:

– исключение аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, связанных с РФ, из Реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности и, соответственно, невключение таких аудиторов и субъектов аудиторской деятельности в этот Реестр в дальнейшем ;

– уменьшение финансовой нагрузки в части уплаты аудиторами и субъектами аудиторской деятельности, установленных законодательством платежей и взносов в пользу Органа общественного надзора за аудиторской деятельностью и Аудиторской палаты Украины;

– неприменение ответственности за нарушение требований законодательства относительно полноты и своевременности представления сведений об аудиторе и субъекте аудиторской деятельности для обнародования в Реестре, а также за несвоевременное представление аудиторами и субъектами аудиторской деятельности отчетов и другой отчетной информации, требуемой законодательством;

– остановка проведения проверок по контролю качества аудиторских услуг субъектов аудиторской деятельности;

– упрощение процедуры аттестации аудиторов и прохождение непрерывного профессионального обучения.


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_uriadom_initsiiovano_zmini_do_zakonodavstva_shchodo_zabezpechennia_auditorskoi_diialnosti_na_period_dii_voiennogo_stanu-3442
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