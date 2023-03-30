Как активизировать украинскую промышленность: рецепт от Associated Press

Чтобы украинская промышленность заработала, нужно разблокировать морские порты. К такому выводу пришли журналисты Associated Press после визита на завод "Запорожсталь" в Запорожье. Об этом сообщают "Комментарии".

Українська металургія залежить від зовнішніх ринків

"Именно блокада морских портов не позволяет предприятиям Украины возобновить производство, ведь они вынуждены были сократить географию своих клиентов, — пишут американские журналисты. — Именно блокада является одной из самых больших проблем для "Запорожстали", работа которой прерывалась лишь дважды за ее почти 90-летнюю историю – во время Второй мировой войны и вскоре после вторжения России в Украину. Вместо кораблей заказы перевозятся преимущественно по железной дороге, что повышает стоимость не только транспортировки, но и производства и сырья".

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"До войны "Запорожсталь" мог собрать партию стальных штаб, которые используют, например, для производства холодильников и доставить их покупателям за месяц или два, — говорит генеральный директор "Запорожстали" Роман Слободянюк. — Сейчас это может занять три месяца и больше. Не каждый клиент готов к таким рискам. Поэтому мы были вынуждены сократить географию наших клиентов".

Ранее "Запорожсталь" работал с заказчиками почти в 60 странах, сейчас их стало меньше вдвое. Война оказала влияние на способность комбината выполнять заказы для многих африканских стран и большинства стран Ближнего Востока.

"До войны примерно 90% металлургической продукции экспортировалось морем, потому что это было намного дешевле", – говорит Дмитрий Горюнов из Центра экономической стратегии Украины.

В настоящее время комбинат ориентируется на ближайшие европейские страны и рынок США, куда можно доставлять продукцию через польские морские порты. По данным отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром" и Oxford Economics, в Украине разрушено около трети мощностей металлургической промышленности, а производство сократилось примерно на 65%.

До вторжения в "Метинвесте", который управляет "Запорожсталью", работало около 100 000 человек, сейчас – 85 000 человек.

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