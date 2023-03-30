logo

BTC/USD

28234.38

ETH/USD

1785.39

LTC/USD

89.08

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Как активизировать украинскую промышленность: рецепт от Associated Press
commentss НОВОСТИ Все новости

Как активизировать украинскую промышленность: рецепт от Associated Press

Отечественная промышленность зависит от внешних рынков

сегодня, 18:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Чтобы украинская промышленность заработала, нужно разблокировать морские порты. К такому выводу пришли журналисты Associated Press после визита на завод "Запорожсталь"  в Запорожье. Об этом сообщают "Комментарии".

Как активизировать украинскую промышленность: рецепт от Associated Press

Українська металургія залежить від зовнішніх ринків

"Именно блокада морских портов не позволяет предприятиям Украины возобновить производство, ведь они вынуждены были сократить географию своих клиентов, — пишут американские журналисты. — Именно блокада является одной из самых больших проблем для "Запорожстали", работа которой прерывалась лишь дважды за ее почти 90-летнюю историю – во время Второй мировой войны и вскоре после вторжения России в Украину. Вместо кораблей заказы перевозятся преимущественно по железной дороге, что повышает стоимость не только транспортировки, но и производства и сырья".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"До войны "Запорожсталь" мог собрать партию стальных штаб, которые используют, например, для производства холодильников и доставить их покупателям за месяц или два, — говорит генеральный директор "Запорожстали" Роман Слободянюк. — Сейчас это может занять три месяца и больше. Не каждый клиент готов к таким рискам. Поэтому мы были вынуждены сократить географию наших клиентов".

Ранее "Запорожсталь" работал с заказчиками почти в 60 странах, сейчас их стало меньше вдвое. Война оказала влияние на способность комбината выполнять заказы для многих африканских стран и большинства стран Ближнего Востока.

"До войны примерно 90% металлургической продукции экспортировалось морем, потому что это было намного дешевле", – говорит Дмитрий Горюнов из Центра экономической стратегии Украины.

В настоящее время комбинат ориентируется на ближайшие европейские страны и рынок США, куда можно доставлять продукцию через польские морские порты. По данным отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром" и Oxford Economics, в Украине разрушено около трети мощностей металлургической промышленности, а производство сократилось примерно на 65%.

До вторжения в "Метинвесте", который управляет "Запорожсталью", работало около 100 000 человек, сейчас – 85 000 человек.

Тем временем, Франция дала ответ – выдаст ли Украине беглого миллиардера Жеваго. В Германии сделали заявление о поставках газа из РФ.

Кроме того, стало известно, сколько времени Россия сможет вести войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!