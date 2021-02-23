Как будет проходить "Большая стройка" в 2021 году

Язык
Coinspot 23.02.2021
BTC/USD
49109.51
ETH/USD
1541.04
LTC/USD
179.08
НБУ 23.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Министерство развития общин и территорий сообщило, чем будет заниматься в этом году в рамках программы "Большая стройка". Об этом сообщили в пресс-лужбе Кабмина.
Большое строительство 2021: что планируется сделать. Фото: cdnmyslo.ru
Согласно сообщению, Минрегион будет реализовывать 40 проектов экономического развития регионов.
Главное внимание будет обращаться на расширение туристической инфраструктуры, инновационно-технологических парков, центров креативной экономики, индустриальных парков и других инфраструктурных проектов.
По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, значительная часть городов Украины практическое неразвита. Это в свою очередь ограничивает жителей и не дает полноценно развиваться и самореализоваться.
Ранее сообщалось, что в течение 2020 года в Украине умерло более 600 000 человек. На сайте Государственной службы статистики Украины назвали самые основные причины смерти людей прошлого года. От чего умирают украинцы, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине стал резко дорожать популярный среди населения фрукт — яблоко. Меньше чем за неделю его ценник увеличился на 16 процентов. Стоимость напрямую зависит от сорта фрукта. Актуальные цены посмотреть на нашем сайте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости