Как будет проходить "Большая стройка" в 2021 году

Министерство развития общин и территорий сообщило, чем будет заниматься в этом году в рамках программы "Большая стройка". Об этом сообщили в пресс-лужбе Кабмина.

Большое строительство 2021: что планируется сделать. Фото: cdnmyslo.ru

Согласно сообщению, Минрегион будет реализовывать 40 проектов экономического развития регионов.

"При поддержке со стороны президента мы начинаем это направление, чтобы в регионах создавались новые рабочие места и жители имели возможность для собственного профессионального развития на родине. Таким образом мы сможем выровнять диспропорцию в развитии различных регионов страны и повысить инвестиционную привлекательность областей, которые наиболее в этом нуждаются", — сообщается в прес-службе.

Главное внимание будет обращаться на расширение туристической инфраструктуры, инновационно-технологических парков, центров креативной экономики, индустриальных парков и других инфраструктурных проектов.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, значительная часть городов Украины практическое неразвита. Это в свою очередь ограничивает жителей и не дает полноценно развиваться и самореализоваться.

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