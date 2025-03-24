logo

BTC/USD

87427.64

ETH/USD

2083.19

LTC/USD

93.23

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Как электронные сертификаты изменят торговлю Украины и Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

Как электронные сертификаты изменят торговлю Украины и Польши

Украина и Польша обсудили стратегическое сотрудничество в аграрном секторе

сегодня, 15:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В рамках рабочего визита в Варшаву украинская делегация, возглавляемая Министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем, встретилась с польскими коллегами для обсуждения перспектив сотрудничества в аграрном секторе. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как электронные сертификаты изменят торговлю Украины и Польши

Фото: dpss.gov.ua

Основной целью переговоров является создание эффективной формулы взаимодействия между двумя странами, что позволит не только гармонизировать законодательство, но и усилить экспортный потенциал украинских аграриев на международной арене.

Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что для Украины чрезвычайно важна поддержка в контексте евроинтеграции, в частности по совершенствованию законодательства о благополучии животных и антибиотикорезистентности. Украинская сторона готова работать с Польшей, чтобы обеспечить совместное достижение высоких стандартов на международных рынках.

В частности, Ткачук рассказал польским партнерам об успешном внедрении в Украине системы ePhyto, позволяющей оформлять фитосанитарные сертификаты для экспорта и реэкспорта продукции в электронном виде с QR кодом. Этот шаг способствует повышению эффективности и безопасности торговли, а также открывает новые возможности развития экономических связей с европейскими странами, в частности Польшей.

Напомним, в начале 2025 года кукуруза стала главным экспортным товаром Украины, заняв лидерскую позицию среди всех групп продукции. За январь-февраль за границу отгрузили 4,7 млн. тонн этой культуры, что принесло государству почти 1 миллиард долларов. Доля кукурузы в общем экспорте страны достигла 16%, а в агросекторе – более 26%. Кто покупает украинское зерно и как изменятся цены в ближайшее время – разбирались "Комментарии" .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpss.gov.ua/news/spivrobitnytstvo-ukrainy-ta-respubliky-polshcha-v-ahrarnomu-sektori-pidsumky-zustrichi
Теги:

Новости

Все новости