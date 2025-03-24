Как электронные сертификаты изменят торговлю Украины и Польши

В рамках рабочего визита в Варшаву украинская делегация, возглавляемая Министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем, встретилась с польскими коллегами для обсуждения перспектив сотрудничества в аграрном секторе. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Фото: dpss.gov.ua

Основной целью переговоров является создание эффективной формулы взаимодействия между двумя странами, что позволит не только гармонизировать законодательство, но и усилить экспортный потенциал украинских аграриев на международной арене.

Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что для Украины чрезвычайно важна поддержка в контексте евроинтеграции, в частности по совершенствованию законодательства о благополучии животных и антибиотикорезистентности. Украинская сторона готова работать с Польшей, чтобы обеспечить совместное достижение высоких стандартов на международных рынках.

В частности, Ткачук рассказал польским партнерам об успешном внедрении в Украине системы ePhyto, позволяющей оформлять фитосанитарные сертификаты для экспорта и реэкспорта продукции в электронном виде с QR кодом. Этот шаг способствует повышению эффективности и безопасности торговли, а также открывает новые возможности развития экономических связей с европейскими странами, в частности Польшей.

Напомним, в начале 2025 года кукуруза стала главным экспортным товаром Украины, заняв лидерскую позицию среди всех групп продукции. За январь-февраль за границу отгрузили 4,7 млн. тонн этой культуры, что принесло государству почти 1 миллиард долларов. Доля кукурузы в общем экспорте страны достигла 16%, а в агросекторе – более 26%. Кто покупает украинское зерно и как изменятся цены в ближайшее время – разбирались "Комментарии" .