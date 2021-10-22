Как Минэкономики будет выводить из тени работающих иностранцев

Детенизацию трудоустройства иностранцев планирует начать Минэкономики, информирует отдел связей с общественностью ведомства.

Детенизацию труда иностранцев предлагает начать Минэкономики - фото из сети

Проверки будут проводиться Государственной службой Украины по вопросам труда и налоговиками. Работодатели должны показать, что они придерживаются законодательства о труде в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Денис Шмыгаль, Премьер-министра Украины, выдал соответствующее поручение по инициативе Минэкономики.

Проблема заключается в несоответствии между заработной платой, выплаченной иностранцам, и количеством разрешений на работу, выданных региональными центрами занятости. Проверялась отчетность за 2020 г. и первое полугодие 2021 г. Оказалось, что только 30-ти процентам лиц, для которых получены разрешения, выплачивается официальная зарплата.

Светлана Глущенко, заместитель министра экономики, отмечает, что проверки нужны для защиты прав и соцгарантий иностранцев. Деятельность работодателей, незаконно эксплуатирующих нелегальных мигрантов, прекратят. Если обнаружатся фиктивные трудовые договоры, то удостоверения на временное проживание будут отменены.

Защитить работников-иностранцев и лиц без гражданства помогут в дальнейшем регулярные аналогичные проверки, а также законопроект, подготовленный Минэкономики. Законопроект содержит следующие предложения:

для защиты работающих иностранцев и расширения возможностей для их трудоустройства

— отменить требование к размеру зарплат, которые сейчас должны равняться пяти или 10-ти заработным платам украинцев на соответствующих должностях;

— позволить работать иностранцам, обучающимся в Украине, причем разрешение на их трудоустройство работодатели будут получать бесплатно;

— упорядочить выдачу разрешений, усилить контроль и мониторинг данного направления;

для защиты отечественного рынка труда

— повысить стоимость разрешений на трудоустройство иностранцев.

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