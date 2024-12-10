Как с начала войны выросли цены в Украине: инфографика

С начала российского полномасштабного вторжения цены в Украине выросли в среднем на 44%.

В Украине подорожали продукты и услуги. Фото из открытых источников

Согласно данным по основным категориям товаров и услуг, самые большие изменения зафиксированы в отраслях энергетики, питания и табачных изделий.

Так, электроэнергия подорожала на рекордные 177,6%. Продукты питания выросли в цене на 50,8%, а табачные изделия – на 62,5%.

Алкогольные напитки подорожали на 33,1%, лекарства и медицинские товары – на 45,4%. Повышение цен затронуло бытовую технику (30,1%) и услуги водоснабжения (12,9%).

Рост цен специалисты объясняют войной, повлиявшей на производственные процессы, логистику и потребительский спрос. Кроме того, на удорожание товаров и услуг повлияли девальвация гривны и сложная обстановка на рынках энергетики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных "прорывов", рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать. "Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И, конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". Россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов к западу и северо-западу от терриконов. "ВСУ держат эти остатки. Цена очень велика, даже за малые куски территории, где проходят ожесточенные бои", — добавил он.