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Какие секторы украинской промышленности интересуют итальянских инвесторов - результаты встречи в Минэкономики

Представители Украины и Италии обсудили действия для активизации инвестиций в Украину

сегодня, 16:45
Автор:

Елена Бурдейная

7 октября 2021 г. в Киеве состоялась встреча с Пьером Франческо Дзадзо (Pier Francesco Zazo), Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине, информирует Отдел связей с общественностью и средствами массовой информации Минэкономики.

Какие секторы украинской промышленности интересуют итальянских инвесторов - результаты встречи в Минэкономики

Пьер Франческо Дзадзо - фото из ленты Twitter Верховной Рады Украины

Почти готово к подписи соглашение о взаимной защите инвестиций, которое поможет развивать экономическое сотрудничество двух стран.

Посол назвал направления, которые больше всего интересуют итальянских предпринимателей и инвесторов:

- космическая отрасль,

- оборонные предприятия,

- скоростные железнодорожные перевозки,

- другие инфраструктурные проекты, связанные с транcпорт и дорогами.

Итальянские компании, которые уже сотрудничают с Украиной, отмечают, что вести бизнес здесь комфортно. Посол будет убеждать их активнее вкладывать средства, потому что, по его мнению, страна показывает успехи в децентрализации и реформах.

Секторы, в которых можно реализовывать совместные проекты:

- альтернативные источники энергии,

- добыча газа,

- переработка сельскохозяйственной продукции,

- оборонные предприятия.

Алексей Любченко, Министр экономики Украины, напомнил, что товарооборот между Италией и Украиной составляет чотири млрд долл. — это третий по объему внешний рынок для наших предприятий после Германии и Польши. Чтобы заинтересовать итальянские бизнес-круги, он объяснил, что именно делается и будет делаться для улучшения инвестиционного климата:

- децентрализация,

- земельная реформа,

- новая приватизация.

Ряд проблем останавливает итальянских бизнесменов от сотрудничества с Украиной:

- фальсификат и контрабанда,

- коррупция.

Пьер Франческо Дзадзо заверил, если итальянские инвесторы и предприниматели увидят положительные сдвиги в этих направлениях, они будут чувствовать себя защищенными и более интересоваться Украиной.

Согласно данным Гостаможслужбы объем товарооборота Украины и Италии в 2021 составляет 2,6 млрд долл. — это на 50% больше, чем в 2020 г. Основа украинского экспорта — черные металлы, руды, семена масличных культур, химические соединения, удобрения, зерно, древесина. Готовые изделия для экспорта — это реакторы, котлы, лекарства, электрическое оборудование, пластмассы и др.

Издание "Комментарии" ранее публиковало мнение эксперта по поводу экспорта металлолома .


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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=eabb061b-d660-46e5-a981-8e9a5bf06f29&title=UkrainaTaItaliiaDomovilisiaFinalizuvatiRobotuNadUgodoiuProVzamniiZakhistInvestitsii
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