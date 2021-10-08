Какие секторы украинской промышленности интересуют итальянских инвесторов - результаты встречи в Минэкономики

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Елена Бурдейная
7 октября 2021 г. в Киеве состоялась встреча с Пьером Франческо Дзадзо (Pier Francesco Zazo), Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине, информирует Отдел связей с общественностью и средствами массовой информации Минэкономики.
Пьер Франческо Дзадзо - фото из ленты Twitter Верховной Рады Украины
Почти готово к подписи соглашение о взаимной защите инвестиций, которое поможет развивать экономическое сотрудничество двух стран.
Посол назвал направления, которые больше всего интересуют итальянских предпринимателей и инвесторов:
- космическая отрасль,
- оборонные предприятия,
- скоростные железнодорожные перевозки,
- другие инфраструктурные проекты, связанные с транcпорт и дорогами.
Итальянские компании, которые уже сотрудничают с Украиной, отмечают, что вести бизнес здесь комфортно. Посол будет убеждать их активнее вкладывать средства, потому что, по его мнению, страна показывает успехи в децентрализации и реформах.
Секторы, в которых можно реализовывать совместные проекты:
- альтернативные источники энергии,
- добыча газа,
- переработка сельскохозяйственной продукции,
- оборонные предприятия.
Алексей Любченко, Министр экономики Украины, напомнил, что товарооборот между Италией и Украиной составляет чотири млрд долл. — это третий по объему внешний рынок для наших предприятий после Германии и Польши. Чтобы заинтересовать итальянские бизнес-круги, он объяснил, что именно делается и будет делаться для улучшения инвестиционного климата:
- децентрализация,
- земельная реформа,
- новая приватизация.
Ряд проблем останавливает итальянских бизнесменов от сотрудничества с Украиной:
- фальсификат и контрабанда,
- коррупция.
Пьер Франческо Дзадзо заверил, если итальянские инвесторы и предприниматели увидят положительные сдвиги в этих направлениях, они будут чувствовать себя защищенными и более интересоваться Украиной.
Согласно данным Гостаможслужбы объем товарооборота Украины и Италии в 2021 составляет 2,6 млрд долл. — это на 50% больше, чем в 2020 г. Основа украинского экспорта — черные металлы, руды, семена масличных культур, химические соединения, удобрения, зерно, древесина. Готовые изделия для экспорта — это реакторы, котлы, лекарства, электрическое оборудование, пластмассы и др.
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