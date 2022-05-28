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Какие сейчас цены на бензин на АЗС в Украине

Стали известны цены на бензин A-92, A-95, A-95+, дизельное топливо и автогаз на АЗС Украины

сегодня, 09:43
Автор:

Мокрик Анастасия
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В Украине продолжают расти цены на бензин. Об этом издание "Комментарии" сообщает со ссылкой на сайт Минфин. 

Какие сейчас цены на бензин на АЗС в Украине

Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников

Так, средняя цена бензина марки А-92 на автозаправочных станциях в Украине составляет 49,22 грн/л. Бензин А-95 обойдется в 50,79 грн/л. А если говорить об А-95 премиум, то цена на него составляет 51,91 грн/л. Дизельное топливо продают по цене 56,43 грн, а автогаз — 40,11 грн. 

Какие сейчас цены на бензин на АЗС в Украине - фото 2

По данным источника, с 18 на 19 мая произошел резкий скачок цены на бензин А95 премиум.  18 мая его стоимость составляла 41,49 грн/л, а уже на следующий день стоимость выросла до 49,10 грн/л. Тогда подорожал и бензин А-95. За сутки цена изменилась на 5,59 грн. Кроме того, с 18 по 23 мая значительно выросли цены на дизельное топливо на АЗС Украины. Цена изменилась с 43,43 грн до 56,32 грн. 

Также Минфин опубликовал цены на бензин на разных автозаправочных станциях в Украине. Так, самый дорог А-92 сейчас продает оператор "Укргаздобыча". Стоимость литра составляет 51,грн. По 49 гривен продают "Укрнафта", "Авиас" и "Картал". Бензин А-95 по самой низкой цене — 48,90 грн, продает "UPG". Самая высокая стоимость — 52 грн/л, зафиксирована на "Укргаздобыче", "Маркете" и "Картале. 

Какие сейчас цены на бензин на АЗС в Украине - фото 3

Самые высокие цены на бензин А-95 на данный момент в Киевской, Винницкой, Закарпатской, Харьковской и Одесской. Стоимость одного литра составляет 51 грн и выше. Самая низкая цена в Волынской области — 50,40 грн/л. Самый дорогой бензин А-92 сейчас в Харьковской области — средняя цена составляет 50 грн/л. 

Какие сейчас цены на бензин на АЗС в Украине - фото 4

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что еще в январе 2022 года Лондон предупредил о рекордном росте цен на газ и бензин сразу после вторжения РФ в Украину. 

Также издание "Комментарии" сообщало, что в Украине обвалились цены на популярные овощи. Стало известно, в чем заключается главная причина изменения цен. 


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Источник: https://minfin.com.ua/
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