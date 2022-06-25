Какие сейчас цены на бензин на АЗС в Украине

В Украине продолжают расти цены на топливо. Об этом издание "Комментарии" сообщает со ссылкой на сайт Минфин.

Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников

Так, средняя цена на бензин А-92 составляет 49,67 гривны за один литр. А-95 обойдется в 50,62 грн/л. А если говорить о бензине А-95 премиум, то его стоимость на АЗС сейчас составляет 52,32 грн/л. Дизельное топливо продают по цене 56,40 грн. Автомобильный газ в среднем стоит 41,73 грн.

Отмечается, что с 13 на 14 июня произошел резкий скачок в цене на бензин А-92. Цена изменилась с 49,48 грн/л до 51,50 грн/л. 21 июня цена на А-92 упала до 49,67 грн/л и осталась на том же уровне по сегодняшний день.

Также Минфин опубликовал цены на бензин на разных автозаправочных станциях в Украине. Самый дорогой бензин А-95 сейчас продают на АЗС "Катрал" — 56 грн/л. Самое дорогое дизельное топливо на автозаправках "Укргаздобыча" — 58 грн/л, а также на "Shell" и "Mango" — 57,99 грн/л. На автогаз самая высокая цена на данный момент на АЗС "Укргаздобыча" — 43 грн.





Самый дешевый бензин А-95 сейчас продают на АЗС в Волынской области — 50,23 грн/л. А самый дорогой — в Одесской. Стоимость литра бензина составляет 51,36 грн. Самая низкая цена на дизельное топливо была зафиксирована в Николаевской (55,67 грн), Ивано-Франковской (55,90 грн) и Волынской (55,92 грн) областях. В то же время самая высокая цена на дизельное топливо сейчас наблюдается в Донецкой области — 57,99 грн. Что касается автогаза, самая низкая цена зафиксирована в Кировоградской области — 41,25 грн. Самая высокая цена — в Харьковской — 42,12 грн.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что сейчас в Украине ажиотаж на гречку. Эксперты рассказали, когда исчезнет дефицит и цены снизятся.

Также портал "Комментарии" писал о том, что есть все предпосылки, что после падения цен на нефть в Украине произойдет падение цен и на топливо.

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